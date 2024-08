Tras publicar sus controvertidas memorias, Britney Spears contará la historia de su vida en una biopic

Escuchar

Britney Spears está a un paso de desembarcar en la pantalla grande. En las últimas horas, se conoció la noticia de que Universal Pictures obtuvo los derechos de la autobiografía que publicó en 2023 la cantante, The Woman in Me, y llevará su vida al cine.

El proyecto estará en manos del director de Wicked Jon M. Chu y el productor Marc Platt, quienes han unido fuerzas para llevar adelante el largometraje. Fue la propia Spears quien compartió la noticia del “proyecto secreto” en sus redes sociales. “ Estoy emocionada por compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con Marc Platt. Él ha sido el encargado de hacer mis películas favoritas... ¡Manténganse atentos! ”, escribió en X, antes Twitter, en tono misterioso.

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024

Universal consiguió los derechos de las memorias de la ganadora del Grammy en una subasta reñida con otros estudios. En el libro, que salió a la venta en el mes de octubre y ya vendió más de 2,5 millones de ejemplares solo en los Estados Unidos, Spears relata su camino al estrellato, desde sus días en el Club de Mickey Mouse hasta su publicitada y pública lucha por recuperar sus decisiones tras un largo proceso de tutelaje. El libro es brutalmente honesto y profundiza en sus relaciones con su exnovio Justin Timberlake y su familia, describiendo la naturaleza depredadora de quienes la rodeaban en un intento de controlar su vida.

“Puse mi corazón y mi alma en mis memorias, y estoy agradecida a mis fans y lectores de todo el mundo por su apoyo incondicional”, dijo la artista poco después de la publicación del libro. “La intención del libro no es ofender a nadie. Esa era yo hace mucho, quedó en el pasado. No me gustan los títulos de las notas que estoy leyendo. Por eso me alejé del negocio hace cuatro años. La mayor parte del libro es de hace veinte años. Ya seguí adelante y fue un gran borrón y cuenta nueva. Estoy acá para establecerlo de esa manera por el resto de mi vida. De cualquier manera, este es el último paso y la mierda sucede. No sabía que este libro necesitaba ser escrito. Aunque pueda ofender a algunos, me ayudó a cerrar heridas para un futuro mejor. Espero iluminar a quienes se sienten solos, están sufriendo o son incomprendidos. De nuevo: mi objetivo al escribir el libro no fue redundar en el pasado, que es lo que están haciendo los medios de comunicación; es una tontería. Ya seguí adelante”, añadió poco después del lanzamiento de la biografía que relata, entre otros hechos, el aborto al que se sometió luego de quedar embarazada de Timberlake, asegurando que lo hizo solo por presión y pedido de él y no porque ella así lo deseaba.

Britney Spears publicó "La Mujer que soy" el pasado octubre

Universal ya viene cosechando varios éxitos con sus biopics musicales, entre las que se encuentran Straight Outta Compton, de 2015, centrada en el grupo de rap N.W.A. y que recaudó más de 200 millones de dólares, y 8 Mile: Calle de las ilusiones, de 2002, que recaudó 250 millones de dólares en todo el mundo. El estudio está desarrollando actualmente la biopic de Snoop Dogg, así como una película inspirada en la música de Prince, producida por Proximity Media, de Ryan Coogler. También terminaron de grabar recientemente la producción de un proyecto de Pharrell Williams y Michel Gondry, inspirado en el barrio de la infancia de los ganadores del Grammy.

Spears ha estado relativamente alejada de los medios desde que fue liberada de su tutela en noviembre de 2021. Más allá de publicar regularmente videos de ella bailando en Instagram, declaró a principios de este año que “nunca” volverá a la industria de la música, y que en su lugar ha estado escribiendo canciones para otros artistas.

LA NACION