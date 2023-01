Se estrenó Jamie vs. Britney, la docuserie sobre la tutela forzada de Spears, y recibió duras críticas

escuchar

En noviembre de 2021, Britney Spears logró el fallo que reclamó durante más de 13 años: finalizó la tutela que estaba en manos de su padre, Jamie. El movimiento #FreeBritney siempre estuvo a su lado, mientras la “Princesa del Pop” atravesaba lo que denominó la etapa “más oscura” de su vida. Aún quedaron muchas incógnitas sobre la actitud y la relación de la familia con la cantante, por lo que las producciones sobre su situación alcanzan un gran éxito. El pasado 10 de enero, llegó a HBO Max un nuevo documental, Jamie vs. Britney, que se posicionó entre los más vistos de la plataforma, y los fans de la intérprete de “Baby one more time” apuntaron contra la producción: “Lo pintan como un salvador”.

El documental, que formó parte de los estrenos de Juicios de familia, constó de dos episodios que involucraron las dos versiones: la de Jamie por un lado y, por otro, la de Britney. Así, la nueva producción se remontó al año 2007, cuando la cantante ingresó en una clínica de rehabilitación y comenzaron las tentativas de si su padre debería encargarse de su tutela. Bajo la voz de distintos profesionales, el primer capítulo recopiló los testimonios que defendieron al padre de la Princesa del pop, al alegar que “solo quería lo mejor para su hija”; mientras que el segundo defendió la libertad de la cantante.

El documental 'Jamie vs. Britney' llegó a HBO Max.

En agosto de 2022, casi un año después de comenzar a retomar su vida en libertad, Britney Spears lanzó su primera canción tras seis años, junto a Elton John, “Hold me closer”. La Princesa del Pop paralizó su carrera musical mientras retuvo bajo la tutela de su padre, ya que no quería que su profesión y su dinero fueran dirigidos por Jamie Spears, a quien acusó de aprovecharse de sus ganancias y de acosarla bajo presión. “Estoy aprendiendo que cada día es un borrón y cuenta nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que me hace feliz... Sí, hoy elijo la felicidad. Todos los días me digo a mí misma que debo dejar ir la amargura y tratar de perdonarme a mí y a los demás por lo que fue tan doloroso”, expresó.

Las reacciones de los usuarios sobre el documental

Los usuarios de la red social manifestaron una vez más su apoyo a Britney, al apuntar contra la defensa del padre de la “Princesa del Pop” en el documental. “Vi cinco minutos de Jamie vs. Britney y ya estoy en conflicto”, destacó uno. “En el episodio uno pintan al padre como un salvador, un paparazzi justifica las fotos que tomaban... cómo podían acosarla a ese nivel, todos sabemos quién es el malo acá”, describió otro.

Un tercero señaló: “El documental de Jamie vs. Britney es, hasta el momento, el más objetivo que vi. Desarrollan todo desde un punto neutro, cómo Jamie pasó de un acto de buen padre con su hija a convertirla en un negocio. Te amo, Britney”.

ARCHIVO-. El movimiento #FreeBritney surgió en apoyo a la cantante.

La cantante compartió con sus seguidores su progreso luego del fin de su tutelaje. “Sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo. Estoy agradecida por cada día en el que puedo tener las llaves de mi auto, ser independiente y sentirme como una mujer; poseer una tarjeta para ir al cajero automático, ver efectivo por primera vez en mi vida y poder comprar velas. Son pequeñas cosas, pero marcan una gran diferencia”, describió.

LA NACION