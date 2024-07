En medio de los rumores de separación, Jennifer Lopez y Ben Affleck se deshacen de estos carísimos objetos

Escuchar

Este 2024 ha sido un año repleto de incertidumbre y especulación en torno a la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Los rumores de crisis matrimonial acaparan los titulares desde hace algunos meses. La pareja, que sorprendió al mundo al retomar su relación después de 10 años y al casarse en julio de 2022, parece atravesar por momentos difíciles. En medio de esto, un nuevo reporte sacude a sus seguidores, ya que estarían a la venta de sus famosas piezas de arte.

“Bennifer”, una de las parejas más icónicas de Hollywood, decidió darse una segunda oportunidad. En su vuelta, ambos se mostraron muy enamorados, tanto que rápidamente decidieron mudarse juntos y casarse.

Los rumores de crisis matrimonial entre JLo y Ben Affleck

A pesar de que todo parecía marchar bien, este año todo tomó un giro inesperado. Los rumores de crisis matrimonial comenzaron a aparecer en los medios de comunicación y rápidamente se intensificaron. En junio, TMZ informó que la mansión que compartían estaba a la venta por 65 millones de dólares. Esta propiedad, adquirida en 2023 por 60 millones de dólares, fue un reflejo de su compromiso.

A pesar de las especulaciones, la pareja se mostraba en público, aunque en ocasiones parecían un poco distantes. Las teorías de separación aumentaron cuando se informó que ambos habían decidido vivir en hogares diferentes. Affleck se mudó a su departamento de soltero en Brentwood, California. Mientras tanto, Lopez seguía con su apretada agenda de trabajo y viajes.

La revista People confirmó que el actor de 51 años aprovechó un viaje de la famosa de 54 años a Europa para llevarse toda su ropa y sus objetos más preciados. Según este reporte, se quedó en una propiedad alquilada cerca de sus tres hijos, Violet, de 18 años, Seraphina, de 15, y Samuel, de 12.

La venta de valiosas piezas de arte

En medio de estos rumores de separación, un nuevo capítulo se suma a esta historia. Según Page Six, la pareja está en la venta de las piezas de arte de su mansión. Además, una fuente cercana le reveló en exclusiva a Page Six que el actor pensaba terminar su matrimonio tras haber “entrado en razón” en mayo. Recientemente, en una entrevista con Kevin Hart en el programa Hart to Heart, Affleck compartió sus sentimientos sobre la fama y la presión de estar en el ojo público, especialmente junto a una estrella de la talla de Jennifer Lopez.

“Cuando vamos a algún lugar con Jennifer, la gente se desvive por demostrarle que la ama y que ella realmente representa algo importante en sus vidas”, explicó. “A mí, las personas se me acercan para decirme que les gustó tal película. Y luego, gritan: ‘¡Aahhhh! ¡J-Lo!’. Es increíble, ¿sabes a qué me refiero?”, comentó con una sonrisa.

¿Qué dicen JLO y Ben Affleck de su separación?

Aunque ninguno de los protagonistas han confirmado oficialmente su ruptura, hay tensión en sus apariciones púbicas. No obstante, si bien los reportes son de los paparazzi y medios que siguen de cerca su vida, por ahora no hay información oficial de ninguna de las partes.

