¿Matrimonio en crisis? Jennifer Lopez y Ben Affleck venden su mansión en Beverly Hills

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, una de las parejas más populares de Hollywood, parece atravesar momentos difíciles. Recientemente, surgieron rumores de crisis matrimonial y, para avivar aún más las especulaciones, trascendió que su lujosa mansión en Beverly Hills, en Los Ángeles, California, fue puesta en venta.

La noticia llega en un momento en que Lopez celebra el éxito de su película Atlas, disponible en Netflix. Sin embargo, los rumores de separación y la venta de su hogar también ocupan un espacio importante para sus seguidores.

La mansión que compartían Jennifer Lopez y Ben Affleck estaría a la venta por alrededor de 65 millones de dólares Foto The Agency

La mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Beverly Hills

Según consignó People, esta lujosa construcción, situada en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles y que la famosa pareja comparte desde junio de 2023, está oficialmente en el mercado de bienes raíces. La propiedad, adquirida por poco más de 60 millones de dólares, se encuentra en venta por aproximadamente 65 millones de dólares.

La mansión cuenta con 21.044,03 metros cuadrados, además de un extenso terreno. Entre sus características destacadas se incluyen siete habitaciones, 15 baños completos, un garaje con capacidad para 12 autos, una pileta, un gimnasio y un complejo deportivo con canchas de basket y pickleball. Según TMZ, el agente inmobiliario Santiago Arana, de The Agency, es el encargado de vender la lujosa propiedad.

Jennifer Lopez y Ben Affleck compraron la mansión hace poco más de un año por 60 millones de dólares Foto Instagram @jlo

La agencia de bienes raíces mantiene la venta cerrada y esto se debe a que la famosa pareja quiere mantenerlo en el anonimato. De acuerdo con el medio citado, el agente ha mostrado la casa durante aproximadamente dos semanas, pero hasta el momento no hay compradores.

¿Qué pasa entre Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Los rumores de crisis en el matrimonio de Lopez y Affleck comenzaron a intensificarse cuando se informó que ambos decidieron vivir en hogares diferentes. En medio de las especulaciones, también han hecho apariciones juntos.

Recientemente, asistieron a la graduación de Violet, la hija de 18 años de Affleck con su exesposa Jennifer Garner. Durante el evento, se mostraron amables, pero un beso en la mejilla entre la pareja encendió más los rumores de separación.

La intérprete de “This is me... Now” y el actor no han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, a través de su boletín oficial On The JLo, Lopez anunció la cancelación de su tour de verano al argumentar que necesitaba pasar más tiempo con sus hijos y su familia.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos nuevamente”, compartió.

La vuelta al amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Desde que se casaron en julio de 2022, Lopez y Affleck han estado bajo el constante escrutinio público. La pareja, que reavivó su romance después de casi dos décadas de su primera relación, ha sido objeto de admiración y curiosidad por parte de sus seguidores. Sin embargo, la vida en el ojo público también significa para ambos una fuerte presión mediática, especialmente cuando se trata de rumores de separación y problemas matrimoniales.

