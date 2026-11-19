La vida de la infanta Sofía en España fue el punto de partida de un análisis sobre el rol central del deporte en la infancia y la adolescencia. En declaraciones publicadas por la revista española Lecturas, el entrenador Alberto García Navarro y Diana López, directora de bienestar de Pontiana Mediterranean Thalasso, coincidieron al valorar la incorporación de la actividad física desde edades tempranas. Sus observaciones abordan tanto la continuidad del ejercicio como los aprendizajes emocionales y sociales asociados con su práctica.

Qué enseñan los deportes de equipo durante la infancia y la adolescencia

“Los deportes de equipo son una extraordinaria escuela de vida durante la infancia y la adolescencia”, afirmó López a Lecturas. La especialista vinculó esa experiencia con la empatía, el respeto por las normas y el compromiso con un objetivo compartido, además del desarrollo físico.

La infanta Sofía muestra la Copa del Mundo tras el triunfo de España en el Mundial femenino de fútbol 2023 Mark Baker (AP)

También destacó el aprendizaje que supone atravesar resultados diferentes junto a otras personas: “La gestión tanto del éxito como de la frustración en compañía”. Según explicó López, esas experiencias aportan herramientas que contribuyen al bienestar emocional y a la capacidad de relacionarse con los demás.

Según detalló el medio español, Sofía practicó distintas disciplinas y desarrolló una afinidad particular por el fútbol.

Cómo influye la familia en los hábitos deportivos de la infanta Sofía

López atribuyó un papel central al acompañamiento familiar para incorporar el movimiento a la vida cotidiana. “Cuando la familia acompaña convierte la actividad física en un espacio de encuentro lúdico y el hábito se consolida para toda la vida”, expresó en la entrevista.

García Navarro, por su parte, describió el vínculo de Sofía con el ejercicio como una práctica sostenida: “El deporte forma parte de su estilo de vida”.

El Rey, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han acudido al nuevo circuito MADRING para presenciar el Gran Premio de España de Fórmula 1 2026.



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Los dos especialistas coinciden en tres criterios: mantener una vida activa fuera del entrenamiento, explorar ejercicios de fuerza, movilidad y resistencia, y elegir actividades que resulten agradables. López resume esa orientación con una idea: encontrar momentos para disfrutar del movimiento y hacer del autocuidado una costumbre cotidiana.

Cuánta actividad física recomiendan en Estados Unidos para niños y adolescentes

Para las familias residentes en Estados Unidos, las recomendaciones oficiales permiten trasladar esta conversación a una referencia concreta. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indican que los jóvenes de 6 a 17 años necesitan al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, con opciones variadas, apropiadas para su edad y agradables.

Un detalle de esas pautas ayuda a interpretar el tiempo de entrenamiento: los ejercicios para fortalecer músculos y huesos deben incorporarse al total diario, al menos tres días por semana.

Los CDC de Estados Unidos recomiendan el baloncesto para niños como un deporte que engloba: entrenamiento aeróbico, fortalecimiento muscular y compromiso de equipo Unsplash

Los CDC explican, además, que una misma actividad puede cubrir varias categorías: el baloncesto, por ejemplo, combina trabajo aeróbico vigoroso y fortalecimiento óseo. Esa superposición permite entender cómo un deporte colectivo puede contribuir a distintas necesidades del desarrollo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.