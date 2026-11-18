El entrenador Héctor Leiro propuso comenzar con un “paseo de abuelo” a quienes llevan tiempo sin hacer actividad física. Según explicó en el podcast ADH Fitness, caminar sin apuro puede ayudar a construir una rutina sostenible. La propuesta apunta a facilitar el inicio del movimiento, aunque las recomendaciones sanitarias también contemplan objetivos de intensidad, fuerza y equilibrio.

Qué es el “paseo de abuelo” que recomienda un entrenador y cuál es su objetivo

“Lo importante es construir el hábito”, afirmó Leiro en el podcat. El entrenador precisó: “No digo trotar ni caminar rápido, sino de hacer un paseo de abuelo”. La expresión describe una caminata tranquila, con una exigencia que resulte posible sostener.

El medio plantea alternativas como recorrer el barrio o salir acompañado, con trayectos cortos que puedan ampliarse gradualmente. En ese planteo, el foco está puesto en repetir la salida y evitar una exigencia inicial difícil de mantener.

La recomendación está dirigida a quienes necesitan empezar a moverse. Las declaraciones citadas no establecen una velocidad, una distancia ni una duración universal. Lo importante es ir incrementando el ejercicio a medida que el cuerpo lo permita. “Ir viendo pequeños avances”, detalla Leiro.

Cuándo una caminata cuenta como actividad moderada

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los adultos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de una combinación equivalente. También aconseja ejercicios de fortalecimiento de los principales grupos musculares al menos dos días por semana.

La OMS recomienda realizar ejercicios para fortalecer todos los grupos musculares al menos dos veces por semana Pexels

Un paseo suave no alcanza automáticamente esa intensidad. Para quienes buscan una referencia práctica en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican la “prueba de conversación”: durante una actividad moderada se puede hablar, pero no cantar. Con esfuerzo vigoroso, apenas pueden decirse unas palabras antes de pausar para respirar.

Los CDC agregan que la intensidad relativa depende del esfuerzo de cada persona: un nivel moderado equivale a cinco o seis en una escala de cero a diez. Esa referencia permite evaluar la caminata por la respuesta del cuerpo, en lugar de atribuirle una intensidad fija al nombre del paseo.

Para mayores de 65 años, la OMS suma actividades variadas que enfaticen el equilibrio funcional y la fuerza, con intensidad moderada o superior, al menos tres días semanales. La caminata puede integrar esa rutina más amplia.

Qué demuestra la ciencia sobre las caminatas diarias

Una revisión sistemática publicada en The Lancet Public Health en 2025 reunió 57 estudios de 35 cohortes, los metaanálisis incluyeron 31 estudios de 24 cohortes. Al comparar 7000 con 2000 pasos diarios, encontró asociaciones con un riesgo relativo 25% menor de desarrollar enfermedad cardiovascular y 38% menor de demencia.

La clave para prevenir la demencia o el Alzheimer es caminar entre 3000 y 5000 pasos al día (Fuente: Pexels)

Esas cifras corresponden a asociaciones observadas, no a efectos garantizados de caminar lentamente. Además, la estimación sobre demencia procedía de dos estudios, mientras que la de incidencia cardiovascular reunía seis: los resultados tenían bases de evidencia diferentes.

La investigación no evaluó específicamente el “paseo de abuelo”. Su aporte permite contextualizar el valor de sumar pasos, mientras las pautas sanitarias mantienen objetivos complementarios de intensidad y fortalecimiento muscular.

La noticia en pocas líneas

¿Qué es el paseo de abuelo? Es una caminata a ritmo cómodo, presentada como una forma de iniciar un hábito de movimiento.

¿Quién difundió esa propuesta? El entrenador Héctor Leiro la explicó en el pódcast ADH Fitness Talks.

¿Equivale a una actividad moderada? No necesariamente: una caminata muy suave puede no alcanzar esa intensidad.

¿Qué recomienda la OMS a los adultos? Entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 de actividad intensa, además de fuerza.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.