George Clooney, sobre la muerte de su hermana: “Fue muy emotivo estar a su lado, tomarle la mano en sus últimos momentos”

George Clooney volvió a dejar una frase sobre la muerte de su hermana Adelia “Ada” Zeidler durante una masterclass en el Festival de Venecia. En Italia, el actor recordó los últimos instantes que pasó junto a ella y contó cómo esa experiencia modificó su manera de pensar sobre el paso del tiempo.

Qué dijo George Clooney sobre su hermana

“Fue muy emotivo estar a su lado, tomarle la mano en sus últimos momentos”, recordó Clooney durante la actividad, según Hello Magazine. Su hermana había sido diagnosticada de cáncer y murió en diciembre de 2025, a los 65 años.

George Clooney fue el encargado de confirmar la muerte de su hermana, Adelia Agencias

El actor contó que permaneció junto a Ada cuando murió y vinculó aquella experiencia con los recuerdos de la infancia que compartieron. “Hace apenas unos minutos ella y yo éramos niños juntos. Hace apenas unos minutos nos tomábamos de la mano cuando éramos pequeños”, expresó con dolor.

Ada y George crecieron juntos en Augusta, Kentucky, después de que ella naciera en Los Ángeles en 1960. Era hija del periodista Nick Clooney y de Nina Bruce Warren y tenía un año más que su hermano.

La reflexión de George Clooney después de la pérdida de su hermana

La muerte de Ada llevó al protagonista de Ocean’s Eleven a hablar sobre la rapidez con la que transcurre la vida. “El tiempo pasa rápido, todo esto pasa rápido, así que tenemos que encontrar nada más que alegría”, sostuvo, según reprodujo Hello Magazine.

El artista también habló de la necesidad de buscar activamente momentos de felicidad incluso durante períodos de dolor: “Tienes que buscar la alegría. Salir a buscarla, exigírtela”.

Clooney habló además de sus dudas sobre lo que ocurre después de la muerte. “No sé qué pasa después de morir. Nadie que conozca ha vuelto para decirme exactamente cómo funciona”, comentó durante la masterclass.

Quién era Adelia “Ada” Zeidler, la hermana de George Clooney

De acuerdo con Hello Magazine, Ada llevó una vida alejada de la exposición pública. Fue profesora de arte en Augusta Independent School durante varios años. También participaba de un club de lectura y formó parte del Augusta Art Guild.

George Clooney recordó con emoción a su hermana Ada y habló sobre los últimos momentos que compartieron AP Photo

La hermana de Clooney también fue gran mariscal del White Christmas Parade, el tradicional desfile navideño de Augusta. El obituario publicado tras su muerte señala que estaba profundamente vinculada con la comunidad de la localidad.

Ada murió el 19 de diciembre de 2025 en St. Elizabeth Healthcare, en Kentucky, rodeada de personas cercanas. Tuvo dos hijos, Nick Zeidler y Allison Zeidler Herolaga.

La relación entre George Clooney y su hermana

Aunque mantenía un perfil bajo, Ada acompañó algunos momentos importantes de la trayectoria de su hermano. Entre ellos estuvo la boda de Clooney y su esposa Amal en Italia en 2014, mencionó Page Six.

En una entrevista de 2012 con New York Daily News, Ada había hablado sobre la distancia que existía entre ambos y su deseo de verlo con mayor frecuencia.

“Siempre las hermanas quieren ver más a sus hermanos cuando viven a un par de miles de kilómetros de distancia”, había dicho entonces. También aseguró sentirse orgullosa de George y destacó el esfuerzo detrás de su carrera.

Después de su muerte, Clooney la recordó como “su heroína” y destacó la valentía con la que enfrentó el cáncer. “Mi hermana, Ada, era mi heroína. Enfrentó el cáncer con valentía y humor. Nunca conocí a alguien tan valiente”, había expresado en diciembre de 2025, en una entrevista con People.