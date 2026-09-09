Cita del día de Fiódor Dostoievski: “El dolor y el sufrimiento son siempre inevitables”

En Crimen y Castigo (1866), Fiódor Dostoievski aborda temas como el dolor, la conciencia, la responsabilidad y la transformación interior a través de los conflictos de sus personajes. Una de las citas que resume esa tensión aparece durante un diálogo en el que el protagonista, Rodión Raskólnikov, intenta explicar qué ocurre con una persona que transgrede los límites morales y debe enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos.

Crimen y castigo: el diálogo detrás de la cita de Dostoievski

La frase “El dolor y el sufrimiento son siempre inevitables para una gran inteligencia y un corazón profundo” surge cuando Raskólnikov conversa con Porfirio Petrovich y Razumikhin sobre la responsabilidad de quien comete un delito y la teoría de los llamados hombres extraordinarios.

La frase surge durante un diálogo entre Rodión Raskólnikov, Porfirio Petrovich y Razumikhin sobre la moralidad y los delitos

En la escena, Raskólnikov sostiene que si una persona posee conciencia de su error, el sufrimiento se convierte en una forma de castigo que se suma a la pena impuesta por la sociedad.

La conversación avanza entonces hacia una cuestión más compleja: qué sucedería con aquellos individuos que se consideran excepcionales y creen tener derecho a derribar los límites morales en nombre de un objetivo superior.

En ese momento aparece frase que da origen a esta cita del día. Ante la pregunta de Razumikhin sobre si los grandes hombres deberían sufrir por la sangre derramada, Raskólnikov responde: “No es una cuestión de permiso o prohibición. Sufrirá si siente pesar por su víctima. El dolor y el sufrimiento son siempre inevitables para una gran inteligencia y un corazón profundo. Los hombres verdaderamente grandes deben, creo, tener una gran tristeza en la tierra”.

Crimen y castigo: la teoría de Raskólnikov sobre los hombres extraordinarios

Según Britannica, Crimen y Castigo es una novela psicológica centrada en Raskólnikov, un antiguo estudiante pobre que desarrolla la teoría de que determinadas personas extraordinarias pueden asumir una responsabilidad espiritual especial y utilizar medios moralmente cuestionables para alcanzar fines que juzgan beneficiosos.

La obra narra la historia de un exestudiante pobre que asesina a una anciana prestamista guiado por razonamientos utilitaristas

Raskólnikov decide asesinar a una anciana prestamista, Alyona Ivanovna, convencido de que el crimen puede justificarse mediante una combinación de razonamientos utilitaristas y su teoría sobre los individuos extraordinarios.

Sin embargo, el asesinato no produce la liberación intelectual que esperaba. Por el contrario, desencadena una experiencia marcada por el aislamiento, el miedo, la enfermedad, la sospecha y una creciente presión psicológica.

Fiódor Dostoievski: el crimen, la culpa y el sufrimiento en su obra

Britannica describe a Dostoievski como uno de los grandes novelistas de la historia y destaca especialmente su capacidad para penetrar en las zonas más oscuras de la psicología humana. Sus obras exploran estados extremos de la mente y emociones como la humillación, la autodestrucción, la dominación, la rabia, la culpa y la desesperación.

El escritor no presenta al ser humano como una criatura que pueda ser explicada únicamente mediante teorías racionales o sistemas destinados a organizar la sociedad.

El autor ruso aborda los conceptos teóricos no como meras abstracciones, sino como conflictos intensos que desgarran el interior de sus personajes archivo

Sus personajes suelen experimentar las ideas como conflictos interiores, y las consecuencias de esas ideas aparecen en sus decisiones, sus relaciones y sus estados psicológicos.

La propia vida de Dostoievski estuvo marcada por experiencias que influyeron en su concepción de la libertad, la responsabilidad y el sufrimiento. Britannica recuerda que en 1849 fue arrestado junto con otros integrantes del Círculo Petrashevski y posteriormente sometido a una ejecución simulada.

Los prisioneros llegaron a creer que serían fusilados y recibieron incluso los últimos ritos antes de que se anunciara, en el último momento, que sus vidas habían sido perdonadas.