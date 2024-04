Jon Bon Jovi contó cómo lleva su recuperación tras someterse a una cirugía de cuerdas vocales: “Nadie te lo anticipa”

Escuchar

Mientras el mundo aguarda el regreso triunfal de Jon Bon Jovi tras su alejamiento de los escenarios por problemas de salud, el legendario cantante enfrenta una dura realidad en su proceso de recuperación. En una entrevista exclusiva con Fox News Digital, el músico habló sobre los desafíos que afronta después de haberse sometido, en 2022, a una cirugía de cuerdas vocales como consecuencia de una atrofia.

El artista reveló que su recuperación no ha sido fácil y comparó su situación con las lesiones sufridas por atletas de élite, como la rotura del tendón de Aquiles del basquetbolista fallecido Kobe Bryant, la lesión en el pectoral del exjugador de fútbol americano Michael Strahan o la dura complicación de Tom Brady en una de sus rodillas. “Es una mier...”, se sinceró.

Bon Jovi, cuyo nombre completo es John Francis Bongiovi Jr., detuvo su carrera como cantante en vivo en 2022 y se sometió a una cirugía de garganta después de sufrir una atrofia de las cuerdas vocales Captura de pantalla entrevista Fox News Digital

No obstante, se mantiene optimista respecto de su salud y deposita sus esperanzas en la fe religiosa: “Nadie anticipa una lesión como esa. Depende de Dios arreglarlo o no, pero ciertamente estoy al lado del Señor trabajando en ello”. Asimismo, destacó que su pasión por la música y el apoyo de sus compañeros de banda han sido motores clave para atravesar este momento.

El problema de salud de Jon Bon Jovi

La salud vocal de Jon Bon Jovi fue motivo de preocupación desde que se dio a conocer la intervención quirúrgica a la que se sometió hace dos años. A pesar de este obstáculo, el icónico músico de rock ha anunciado el lanzamiento de su decimosexto álbum de estudio: Forever estará disponible a partir del próximo 7 junio, para festejar el 40 aniversario de la banda.

“Creo que todos amamos la música de manera innata y también amamos la compañía de los demás. Entonces, no hay nadie más con quien prefiera crear canciones, que el grupo de chicos con el que lo hago. Pienso que esa es realmente la respuesta más fácil. Me encanta que podamos hacer esto juntos”, expresó el suegro de Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things, al ser consultado respecto de los motivos que mantienen unido al grupo.

Jon Bon Jovi junto a Richie Sambora, que dejó la banda sorpresivamente en 2013 DOUG KANTER - AFP

A medida que avanza en su camino hacia la recuperación, los fanáticos esperan con ansias el día en que pueda volver a los escenarios. No obstante, durante una entrevista con Mix 104.1 de Boston, reveló que esa posibilidad aún se encuentra lejana. “No sé si habrá una gira”, advirtió.

¿Cuándo sale el documental de Bon Jovi?

Bon Jovi celebra este año su 40 aniversario de una larga trayectoria repleta de hits. Para conmemorar este logro histórico, la banda se asoció con Hulu para crear una serie documental de cuatro partes: Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, que se estrena el próximo 26 de abril a través de esa plataforma digital.

El mes pasado Bon Jovi lanzó el single Legendary como parte de lo que será su nuevo álbum Foto Instagram @jonbonjovi

Una crónica de cuatro décadas enteras de la icónica banda de rock, con videos personales, letras originales y fotos nunca antes vistas que narran el viaje desde los clubes de Jersey Shore hasta los escenarios más grandes del mundo. En la entrevista con Fox News Digital, tanto Jon Bon Jovi como el baterista de la banda, “Tico” Torres, afirmaron que se sienten emocionados por seguir haciendo música después de 40 años.

La próxima serie documental también abordará la polémica salida de Richie Sambora. Desde entonces, Bon Jovi tuvo un gran distanciamiento con el guitarrista, que formó parte de la banda desde 1983 hasta 2013. “Teníamos que seguir haciendo lo que hacemos y él decidió no querer hacerlo más. Desafortunadamente, para él y para nosotros”, consideró.