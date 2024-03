Escuchar

En 2013, el guitarrista Richie Sambora decidió abandonar la gira mundial de Bon Jovi alegando que debía ocuparse de asuntos personales. Once años más tarde, el líder de la emblemática banda estadounidense, Jon Bon Jovi, reveló que desde ese momento no está en contacto con su antiguo amigo.

El cantante y el guitarrista son amigos desde la infancia

“No estamos en contacto porque ya no es parte del grupo”, señaló el rockero en una entrevista concedida a Ultimate Classic Rock. Y aclaró: “Eso no significa que no vayamos a amarnos por siempre, pero la realidad es que hace 11 años él simplemente desapareció”. Con respecto al contexto en el que se produjo aquel desencuentro, el cantante explicó: “ Había problemas emocionales con los que estaba lidiando como padre soltero, y también tenía problemas de abuso de sustancias que, ya sabes... [El guitarrista canadiense] Phil X tuvo que reemplazarlo una vez, y luego tuvo que aparecer en otra ocasión. Y después, una vez más, había un espectáculo esa noche. ¿Qué podíamos hacer?”, indicó.

A pesar de la distancia que mantienen en la vida real, tanto Bon Jovi como Sambora aparecerán en el documental Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story, que se estrenará en los Estados Unidos por la plataforma Hulu el próximo mes, cuando se cumpla el 40 aniversario de la banda. Aun así, el cantante de “Livin’ on a Prayer” reveló que él y quien fuera su amigo desde la infancia no grabaron escenas juntos.

“ No nos cruzamos ni nos dijimos una sola palabra. Esa fue una decisión del el director Gotham Chopra. El documental no es una pieza prefabricada y no estamos nosotros detrás de escena moviendo los hilos. No. Entrevistaron a Richie en Londres, y yo no estaba allí. Fue algo que se dio naturalmente. ¿Si ya vi su testimonio? No, todavía no vi el producto terminado”, aseguró el cantante.

En noviembre de 2023, Sambora expresó en una entrevista publicada por People que no descartaba que en algún momento pudiera reunirse con sus excompañeros de banda. Muchos creyeron que el reencuentro podría producirse en la ceremonia de Persona del Año MusiCares 2024, que homenajeó a Jon Bon Jovi y se llevó a cabo en febrero, la noche anterior a la entrega de los premios Grammy. Sin embargo, el guitarrista no formó parte del homenaje.

Desde la izquierda: Richie Sambora, Tico Torres, Jon Bon Jovi y Dave Bryan; el cuarteto de Nueva Jersey en pleno

En 2021, Sambora reveló cuáles fueron los motivos por los que tomó la determinación de abandonar la banda: “No fue una decisión popular de ninguna manera, obviamente, pero en realidad casi no había elección al respecto. Tenía mucho trabajo consciente que hacer en torno a mi vida personal”, explicó el guitarrista. Y rememoró: “En ese momento, tenía gente a mi alrededor que me amaba, y fue bueno haberlo superado... Me di cuenta de que mi hija Ava necesitaba que yo estuviera cerca en ese momento. La familia tenía que ser lo primero y eso es lo que pasó ”.

Su versión no fue muy diferente a la que años atrás había brindado su examigo. “Nadie esperaba que Richie renunciara en medio de la noche, sin dar ningún motivo. Él no fue despedido; simplemente dejó de presentarse a trabajar. No hubo entre nosotros ni peleas ni problemas de dinero”, explicó. Y agregó: “Nunca voy a hablar mal sobre él. Es un amigo maravilloso y un gran compañero de banda”.

