escuchar

A 19 meses de haberse sometido a una intervención quirúrgica por una lesión que amenazaba con truncar de manera definitiva su carrera, Jon Bon Jovi decidió que era momento de contarle a su público cómo transcurrió todo este tiempo y cómo se siente hoy. Ese es uno de los tantos temas que el músico de 61 años abordará en el documental Thank You, Good Night.

Para presentar la serie, que en los Estados Unidos se podrá ver en la plataforma Hulu y aún no tiene confirmado su estreno en la Argentina, el líder de Bon Jovi se embarcó en una gira de prensa por aquel país. Una de las paradas de su tour de promoción fue Pasadena, y fue allí que el músico aseguró que ahora está “listo para hablar” sobre su condición médica.

“Me enorgullezco de haber sido un verdadero vocalista. He cantado junto a Luciano Pavarotti. Sé cantar. Me he perfeccionado en este oficio durante los últimos 40 años. No soy un estilista que solo ladra y aúlla. Sé cantar ”, comenzó indicando. Y explicó: “Entonces, cuando Dios me estaba quitando esa capacidad, y yo no podía entender por qué, en broma dije que lo único que alguna vez me había metido en la nariz era el dedo... Así que no había razón para que ocurriera nada de esto”.

Como explicó el cantante de “Livin’ On a Prayer”, una de sus cuerdas vocales se estaba “atrofiando”. “Una de mis cuerdas era gruesa como un pulgar, y la otra, como un meñique. Así que la más fuerte empujaba a la débil a un lado y yo no cantaba bien”, reveló. “ Entonces, me estaban quitando la posibilidad de poder seguir con mi oficio” .

El músico recordó, luego, que mientras navegaba en la incertidumbre, afortunadamente le presentaron a un cirujano que le utilizó “un implante de última generación” para reconstruir la cuerda. Sin embargo, la recuperación no fue rápida ni sencilla: “Todavía está en proceso de curación”, indicó.

Jon Bon Jovi durante su presentación en Rock In Rio, en 2019 AFP PHOTO/The Grosby Group - AFP PHOTO/The Grosby Group

“Pero aun así, y lo digo en la serie muchas veces, si recuperara mis herramientas, puedo afrontar el resto”, aseguró. “ Puedo escribirte una canción, puedo interpretarla tan bien como cualquiera. Pero necesito recuperar mis herramientas ”, insistió. De todos modos, el músico ya volvió a subirse por primera vez a un escenario luego de la operación. “El viernes por la noche fue la primera vez que canté en público”, indicó, refiriéndose al recital que se realizó como tributo por su trabajo filantrópico en una ceremonia previa a la 66ª entrega anual de los premios Grammy.

“El sábado por la mañana fue la primera vez que me desperté sin múltiples voces en mi cabeza. Era solo yo. Y ese fue el mejor sentimiento. Era solo yo”, describió el músico ese momento previo a volver al fin al escenario, en el que cantó “Who Says You Can’t Go Home” junto a su amigo Bruce Springsteen. Desde abajo, lo vitoreaba otro de sus colegas más cercanos, Paul McCartney.

La serie de cuatro partes cubre los apogeos de la fama de la banda liderada por Bon Jovi en los años 80, e incluso algunos puntos bajos, tanto dentro como fuera del escenario. Además del cantante, cuenta con las voces de los demás miembros del grupo, y también presentará grabaciones inéditas. Las cámaras comenzaron a seguir a Bon Jovi en febrero de 2022, luego de que comenzara a experimentar problemas en sus cuerdas vocales.

LA NACION