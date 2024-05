Kris Jenner confesó que hizo manejar a Khloé Kardashian con una licencia falsa a los 14 años: “No me juzguen”

Escuchar

La nueva temporada de Las Kardashian ya está disponible en la plataforma Disney+ y causa polémica. La mediática familia no tiene ningún problema en exponer su intimidad al público: enfermedades, peleas, celos. Sin embargo, esta vez sus integrantes fueron más allá y admitieron haber cometido una ilegalidad al volante. Kris Jenner, la matriarca del clan, confesó que solía obligar a Khloé Kardashian, cuando tenía 14 años, a manejar con una “licencia gubernamental” que era falsa.

Todo comenzó con una charla sobre el hijo de Scott Disick, que cumplirá 14 años en diciembre. Fue en ese momento que la famosa madre bromeó con que Khloé ya conducía cuando tenía “la misma edad” que el adolescente. Rápidamente, su hija le respondió: “Pero me mentiste y dijiste que tenías una licencia del gobierno”. “Me pedía que lleve a los niños a la escuela”, agregó Kardashian.

Khloé Kardashian comenzó a manejar cuando tenía 14 años Twitter

Durante esa conversación, Jenner admitió haber sido ella quien falsificó una licencia de conducir y la hizo parecer como si estuviese emitida por el gobierno del estado de California. La matriarca se justificó al decir que las cosas eran “un poco diferentes” a finales de los años 90. “No me juzgues hasta que estés en mis zapatos”, sumó entre risas y concluyó: “Todos vamos a ir a la cárcel”.

Khloé Kardashian recordó el día en que su madre le vomitó encima

Los secretos de la familia no quedaron ahí. En ese mismo episodio, Khloé contó otra intimidad de su madre. A los 15 años, tuvo que manejar para llevar sana y salva a su mamá hasta su casa luego de una noche de excesos y de mucho alcohol para Kris Jenner, quien no podía transportarse por su cuenta. Fue por eso que su hija tuvo que ponerse al frente de la situación.

Khloé Kardashian y Kris Jenner contaron las intimidades de su familia en el reality show Twitter

“Mamá estaba fatal. Estábamos solo ella y yo. Iba conduciendo por la autopista. Tenía 15 años, era demasiado para mí, no estaba calificada. Ella había sacado la cabeza por la ventanilla. Y no hubo aviso”, explicó Khloé. Fue en ese momento que pasó lo peor: su madre no pudo contener más las nauseas y comenzó a vomitar desenfrenadamente mientras ella mantenía el pie en el acelerador.

“Me dio de lleno y empecé a llorar. No paraba de vomitar y yo solo podía gritarle: ‘¡Mamá, por favor!’”, contó ahora, entre risas, sobre el momento que tuvieron que pasar juntas. La joven influencer recordó que lo que más le molestó del episodio fue ver cómo se arruinaba su abrigo de gamuza. “Era lo más caro que nunca había tenido. La gamuza no tolera que le viertan nada ácido, ¿sabes?”, lamentó.

Kris Jenner vomitó a Khloé Kardashian mientras manejaba Twitter

La anécdota terminó cuando el dúo llegó por fin a la casa de Jenner. La madre buscó a su entonces esposo, Caitlyn Jenner, y le advirtió que había manchado todo el costado del auto: “Necesito que sepas que vomité y que si no lo limpiamos ahora, la pintura se pelará”. Mientras el hombre se encargaba del vehículo, la madre intentó limpiar el abrigo de Kardashian “con una manguera”.

