Khloé Kardashian quiso concientizar sobre la contaminación ambiental y le salió mal

Khloé Kardashian es toda una celebridad en el mundo virtual: más de 154 millones de seguidores, atentos a cada una de sus publicaciones. En las últimas horas protagonizó un video que se volvió viral y causó revuelo: la empresaria quiso hacer un llamado de conciencia sobre la contaminación ambiental y el consumo de plásticos, pero obtuvo una ola de críticas.

La integrante del clan Kardashian subió un clip a sus historias de Instagram donde se mostró tomando agua de una botella de vidrio, y aprovechó para explicar que resulta más ecológico usar ese material y no el plástico. “Muchas personas me etiquetaron para mostrarme sus enormes botellas de agua del tamaño de un galón y me siento fenomenal porque sé que se mantienen hidratados, pero hay algo más”, dijo en un comienzo.

Khloé Kardashian quiso concientizar sobre la contaminación con plástico y fue duramente criticada

“Veo que la gente compra botellas de agua y, después, las vierten en su botella de plástico reutilizable de la misma capacidad para poder beber agua durante todo el día; eso no sirve de nada”, explicó. Y agregó: “Las botellas que han vaciado irán a parar a un vertedero Dios sabe dónde y están causando muchísima contaminación”.

"¿Qué estabas diciendo sobre usar plástico?": las críticas a Khloé Kardashian por hablar de contaminación ambiental Twitter

Khloé le recomendó a sus seguidores que intenten limitar el uso de plásticos en su vida diaria, para reducir el impacto ambiental. “Es mucho más inteligente comprar filtros para el agua de la canilla que comprar cajas y cajas de botellas de agua, así que tratemos de salvar el medio ambiente para los niños”, cerró.

Inmediatamente la conversación se desvío a Twitter, donde la calificaron como “la más hipócrita” por las contradicciones entre lo que dijo y lo que muestra en sus redes sociales. “Khloé Kardashian está molesta porque estás usando botellas de agua de plástico, y yo estoy molesto porque ella vuela por todo el mundo en jets privados causando una contaminación masiva”, escribió un usuario

Los usuarios recorrieron la galería de Instagram de Khloé Kardashian y le reclamaron que promueva el reciclaje cuando utiliza cientos de globos de plástico en cada cumpleaños Twitter

“Lo dice quien decora su casa con miles de globos de plástico en cada una de sus fiestas”, sumó otro. “Sus vuelos privados crean diez veces más emisiones de gases de efecto invernadero que un avión comercial y 150 veces más que un viaje de tren”, le recriminaron. La empresaria por su parte, no respondió los mensajes y se mantiene firme en su postura sobre las botellas de agua.

LA NACION