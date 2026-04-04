La escritora venezolana que emigró a EE.UU., fue descubierta por Netflix y sus historias llegaron al cine
La autora comenzó en Wattpad, donde superó los 850 millones de lecturas; ahora sus adaptaciones son un éxito
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La escritora venezolana Ariana Godoy comenzó a publicar historias en la plataforma Wattpad en 2009, cuando vivía en Venezuela y no tenía internet en su casa. Esa práctica surgió en un contexto de crisis y carencias materiales. Luego continuó tras su mudanza a Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde desarrolló una carrera literaria que más tarde llegó al cine con adaptaciones distribuidas por Netflix y Amazon.
El camino de Ariana Godoy en Venezuela
Godoy nació y creció en Campo Lara, un pequeño pueblo de Venezuela. De acuerdo con Latido Beat, desde joven sintió interés por los libros y comenzó a escribir cuando cursaba estudios de inglés en la universidad.
Como no tenía conexión en su casa, escribía sus historias en papel o en el teléfono. Después caminaba hasta lo de un amigo para subirlas a Wattpad. En su sitio oficial, la autora describe ese comienzo en 2009, cuando decidió compartir sus creaciones con la comunidad de internet.
En esa etapa, solo dos amigos sabían que escribía, pero sus lectores la impulsaron a continuar. En menos de un año, ya había reunido miles de personas que seguían sus textos de romance, fantasía, misterio, horror y otras tramas.
Sobre esos años, Godoy explicó que atravesó una etapa muy dura en la universidad y recordó que “o tenía para el transporte o tenía para comer”.
Actualmente, suma más de 850 millones de lecturas en sus 20 novelas web en inglés y español. A su vez, construyó una comunidad digital de más de dos millones de seguidores. La autora explicó a Forbes que creó “una familia en línea” que sigue sus historias.
El cambio de Ariana Godoy en Estados Unidos
Tras graduarse, Godoy dio clases en Venezuela y, aunque no recibía pago por su trabajo, valoró esos dos años de experiencia porque luego le permitieron conseguir trabajo en Estados Unidos.
El giro en su vida llegó cuando vio en redes sociales una propuesta para enseñar en Carolina del Norte. La joven de 36 años contó en Latido Beat que envió la solicitud en marzo y que en agosto ya se mudó a Raleigh, Carolina del Norte. Primero viajó sola. Su esposo permaneció seis meses en Venezuela y luego hizo el trámite para viajar con visa de acompañante.
Ahí aparecieron varios retos; primero, acostumbrarse al sistema fue “duro”, mientras que el papeleo, la soledad y la distancia de la familia hicieron más difícil ese proceso.
Ya instalada en Carolina del Norte, detectó una comunidad hispanohablante interesada en sus historias publicadas en Wattpad. Esa recepción la llevó a traducir sus textos y a retomar con fuerza la escritura.
Los libros de Ariana Godoy y la expansión de su obra
La producción de Ariana Godoy abarca novelas publicadas en digital y en papel. En su página oficial, afirma que desde 2016 publicó nueve libros en papel y vendió un millón de ejemplares:
- Mi amor de Wattpad
- Sigue mi voz
- Trilogía Almas perdidas: Almas perdidas 2 (El nuevo mundo)
- Trilogía Almas perdidas: Almas perdidas 1 (La revelación)
- Saga Darks: Heist
- Saga Darks: Fleur (Mi desesperada decisión)
- Trilogía Hidalgo: A través de la lluvia
- Trilogía Hidalgo: A través de ti
- Trilogía Hidalgo: A través de mi ventana
La llegada a Netflix
El salto audiovisual comenzó con A través de mi ventana. Esa novela, publicada originalmente en Wattpad, fue adaptada en 2021 y pasó por un proceso de filmación y producción que duró casi un año. La película se estrenó en 2022 y Netflix la distribuyó a escala global.
El éxito continuó con A través del mar y A través de tu mirada, las otras dos entregas de la trilogía Hidalgo. En su página oficial, la autora afirma que A través de mi ventana se ubicó entre los 10 títulos más vistos en más de 90 países.
Forbes agrega que la primera película llegó al número uno en 22 regiones, acumuló más de 116 millones de horas de visualización y se convirtió en una de las películas en idioma no inglés más vistas de la plataforma. La misma publicación señala que ese desempeño llevó a Netflix a aprobar dos secuelas apenas dos semanas después del estreno original de febrero de 2022.
Otra obra que pasó a la pantalla fue Sigue mi voz. La novela salió en julio de 2022 y se trata de uno de sus textos más personales, con temas vinculados a la salud mental, la depresión y la ansiedad.
La película tuvo estreno en cines en España, luego pasó por funciones en México y Chile. Finalmente, llegó a Prime Video el pasado 2 de enero en 240 países y territorios.
Sobre esa adaptación, Godoy explicó que la primera vez que la vio lloró mucho, porque era como verse a sí misma en ese proceso vivido en Venezuela en 2010.
La nueva etapa como autora
En la actualidad, Godoy continúa con su actividad desde Carolina del Norte. Allí vive con su esposo y sus perros. La familia se amplió recientemente, ya que fue madre.
En este momento trabaja en una novela dirigida al público adulto, donde incluye sus primeros personajes venezolanos, en una obra que vuelca experiencias de su infancia y vivencias personales.
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