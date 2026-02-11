Rigoberta Menchú, Premio Nobel guatemalteca: “No se puede criminalizar a los migrantes, porque están en todo su derecho”

Hace cinco años, Rigoberta Menchú, activista guatemalteca y ganadora del Premio Nobel de la Paz, reflexionó sobre el desplazamiento de migrantes entre países y su lugar en la historia mundial. En un contexto de mayor endurecimiento de las políticas de Estados Unidos en esta materia, sus declaraciones reaparecieron y fueron retomadas por comunidades extranjeras para abrir el debate sobre la movilidad humana.

Quién es Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz y referente indígena de Guatemala

Menchú nació en 1959 en Chimel, una pequeña comunidad maya en Guatemala. De acuerdo con la biografía que publicó Nobel Women’s Initiative, ya desde pequeña se vinculó al activismo.

Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, es una reconocida activista oriunda de Guatemala Captura de Video

Cuando era niña, viajaba junto a su padre, Vicente Menchú, de comunidad en comunidad, para hablar con personas de sectores rurales sobre sus derechos. Además, los instaban a organizarse para defenderlos.

Durante la guerra civil que comenzó en 1960, los mayas fueron perseguidos. En ese contexto, Rigoberta y su familia denunciaron las acciones que impulsaba el gobierno militar.

La participación política tuvo consecuencias para la familia Menchú. En 1980, el padre de Rigoberta y otros treinta y siete activistas fueron asesinados en un incendio en la Embajada de España. Por su parte, su hermano y madre sufrieron torturas por parte del gobierno guatemalteco, poco después de que la dirigente indígena se afiliara al Comité de la Unión Campesina (CUC).

BBVA Aprendemos juntos Rigoberta Menchu

A los 21 años, Rigoberta se exilió a México y desde el exterior logró darle visibilidad a la guerra civil de su país. A partir de su trabajo por difundir la causa, consiguió reconocimiento internacional como activista, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1992.

Tras recibir el Nobel y finalizar el conflicto armado, la guatemalteca volvió a su país y fundó la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la cual se enfocó en ayudar a las comunidades mayas y otros sobrevivientes del conflicto.

Posteriormente, la fundación tuvo un rol clave en juicios contra distintos acusados por acciones durante la guerra civil.

La frase de Rigoberta Menchú sobre migrantes que vuelve al debate en EE.UU.

Con su pasado en el exilio, Menchú conoció por la fuerza lo que significa ser migrante y no dudó en hablar sobre el tema. Lo hizo durante el foro “Derechos de los Pueblos Indígenas Migrantes” que se celebró virtualmente en Guanajuato, México, en 2020.

La frase Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, sobre los migrantes Captura de Video

“No se puede criminalizar a los migrantes, porque están en todo su derecho”, fue la frase de la activista sobre los derechos de quienes abandonan su tierra.

En esa misma línea, Menchú recordó el rol de la movilidad humana en la historia del mundo: “El mundo nos pertenece a todos, ser migrante es un derecho universal, por todos los siglos de la humanidad. No hay ningún pueblo del mundo que no tenga historia de migración. Por eso todos somos migrantes”.

Las candidaturas presidenciales de Rigoberta Menchú en Guatemala

Además de su rol como activista, la ganadora del Premio Nobel se presentó en 2007 y en 2011 como candidata presidencial en Guatemala.

Lo hizo con el sello de WINAQ, el primer partido político liderado por indígenas que fue fundado por la propia Rigoberta. Aunque no logró ganar ninguna de las dos elecciones, hizo historia con su participación.