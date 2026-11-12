La vida del hijo latino de Arnold Schwarzenegger y su año de debut como fisicoculturista en EE.UU.

Joseph Baena, de 29 años e hijo del actor Arnold Schwarzenegger, terminó quinto en la categoría Classic Physique Open en su debut profesional de fisicoculturismo natural, el pasado 7 de noviembre de 2026 en California. Compitió en el Pro/Am World Cup, organizado por la International Natural Bodybuilding Association y la Professional Natural Bodybuilding Association, su tercera competencia desde marzo.

Joseph Baena y el vínculo con Guatemala y los latinos en EE.UU.

La existencia de Baena se hizo pública en mayo de 2011, cuando Los Angeles Times informó que Schwarzenegger había admitido ante Maria Shriver, entonces su esposa, que tuvo un hijo con una empleada doméstica.

Mildred Baena, nacida en Guatemala, concedió una entrevista en junio de 2011 a la revista Hello!. Allí contó que su hijo respondió “Cool!” cuando, un año antes, su abuela le explicó que Schwarzenegger era su padre.

Arnold Schwarzenegger entrenando a sus 79 años

En septiembre de 2023, durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, Baena publicó un video en TikTok en el que se refirió a su madre y su familia guatemalteca.

Escribió que haber crecido entre culturas latinas lo inspiró a aprender más sobre sus raíces hispanas y que está “muy orgulloso de ser latino”.

Cómo fue el año de Joseph Baena en el fisicoculturismo, de Denver a la credencial profesional

Baena debutó como competidor el 28 de marzo de 2026, a los 28 años, y su estreno profesional llegó 224 días después, poco más de siete meses. En ese lapso se produjeron dos hitos:

El 28 de marzo, en Denver, ganó el primer puesto en las categorías Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight, Classic Physique True Novice y Classic Physique Novice.

El 4 de abril, en Corona, California, ganó el título Classic Physique del INBA Iron Gladiator y obtuvo su credencial profesional.

El Iron Gladiator es, según People, una competencia con controles de sustancias, y el torneo de abril fue el segundo de la carrera de Baena.

Arnold Schwarzenegger entrena intensamente a su hijo Joseph Baena Instagram

El joven contó en una entrevista que su padre le regaló la enciclopedia del fisicoculturismo cuando se interesó por la salud en la universidad. Ambos fueron fotografiados entrenando en el Gold’s Gym de Venice Beach, California.

Qué resultado obtuvo Joseph Baena en su debut profesional y qué dijo después

El 7 de noviembre, Baena compitió en la categoría Classic Physique Open frente a otros competidores profesionales en El Segundo Performing Arts Center, según People.

En un video publicado en Instagram el 8 de noviembre, dijo sentirse muy orgulloso de su desempeño y explicó que se presentó en mejor estado que en la competencia de abril.

Baena señaló que se preparó sin entrenador, aunque con orientación, y citó una frase de su padre: no existe el hombre hecho a sí mismo. También dijo que sabe qué necesita mejorar tras el debut.

Arnold Schwarzenegger entrena intensamente a su hijo Joseph Baena Instagram

Schwarzenegger, de 79 años, fue fisicoculturista profesional antes de dedicarse a la actuación.