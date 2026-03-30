El hijo de Arnold Schwarzenegger de origen latino que sigue los pasos de su padre en el fisicoculturismo

El legado de Arnold Schwarzenegger encontró un nuevo heredero en las tarimas de competición profesional. Joseph Baena, hijo del legendario actor y de la guatemalteca Mildred Patricia Baena, debutó en el fisicoculturismo durante el certamen NPC Natural Colorado State. Tras años de constancia en el mítico Gold’s Gym de Venice Beach, el joven demostró que la disciplina y la entrega rinden frutos.

El legado de Arnold Schwarzenegger

La consagración de Baena superó las expectativas de los analistas del sector. Según informó People, el atleta obtuvo el primer puesto en las categorías Men’s Open Body Heavy Weight Class, Men’s Classic Physique True Novice y Men’s Classic Physique Novice.

Joseph Baena, el joven de origen guatemalteco, se consagró campeón en múltiples categorías Instagram @joebaena

“¡Misión cumplida!”, escribió Joseph en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus seguidores las imágenes de sus poses reglamentarias.

Entrenamiento en la “Meca del culturismo”

El camino hacia el éxito de Baena fue un proceso de casi una década de dedicación en California.

En otra entrevista con People, el fisicoculturista recordó que su vínculo con la actividad física nació como una forma de priorizar su salud.

“Todos empezamos en algún sitio, pero dar el primer paso es lo más importante”, señaló el joven de 28 años, quien encontró en la natación escolar su primer contacto con el mundo del ejercicio.

Si bien hoy destaca por su musculatura, el camino fue difícil. Baena recordó que su relación con el deporte nació de una realidad muy distinta. “A veces la gente olvida que en el instituto era gordito”, explicó. Incluso sufrió decepciones deportivas: “Me echaron del equipo de baloncesto y de fútbol porque no podía seguir el ritmo de los demás chicos”.

Esa falta de rendimiento físico lo llevó a buscar refugio en una disciplina que no le impuso barreras de entrada. “Afortunadamente, en natación no había pruebas de selección y eso cambió mi vida para siempre”, agregó.

Arnold Schwarzenegger entrena intensamente a su hijo Joseph Baena Instagram

Una adolescencia marcada por el bullying

Por otro lado, se sinceró sobre los momentos en los que se sintió un “marginado” debido a su apariencia física: “Sufrí acoso escolar cuando era niño, en la escuela primaria, en la secundaria, y no tanto en el instituto, pero al principio me sentía como un extraño”.

Lo más doloroso para él fue que los ataques provenían de su círculo más íntimo. “Mis amigos más cercanos fueron quienes más me acosaron y se burlaron de mí por tener sobrepeso y otras cosas por el estilo”, continuó.

Esta experiencia fue la que impulsó su cambio. “Fue una gran lucha para mí encontrarme a mí mismo, descubrir y desarrollar la motivación para cambiar mi peso y mi físico”, concluyó en aquel entonces.

Su preparación para este debut contó con la supervisión directa de su padre, Arnold Schwarzenegger, quien a sus 78 años todavía mantiene una rutina activa. El exgobernador de California le brindó consejos sobre simetría y estética para que su desempeño sobre el escenario fuera impecable.

Arnold Schwarzenegger entrena intensamente a su hijo Joseph Baena Instagram

Orgullo por sus raíces latinas y actualidad

En otra ocasión, Baena manifestó al medio citado su orgullo por sus raíces latinas. A su vez, aclaró que buscó forjar una identidad basada en su propio esfuerzo y la independencia económica. “Espero que la gente me conozca y me respete por mis propios logros”, señaló el atleta.

Actualmente, reparte su tiempo entre las ventas de propiedades de lujo en Aria Properties y los sets de grabación, mientras trabaja arduamente su físico en el gimnasio.