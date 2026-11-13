Lady Gaga compró en US$ 5,25 millones la finca de Frank Zappa en California y se la vendió a la hija de Mick Jagger por US$ 6,45 millones

La mansión que perteneció al compositor Frank Zappa en Hollywood Hills, Los Ángeles, fue adquirida por Lady Gaga en 2016. La cantante pagó US$5,25 millones, por la propiedad emplazada en un terreno de 2266 m² de. Cinco años más tarde, la vendió por US$ 6,45 millones, y pese a que al comienzo no se supo a quién porque la operación se realizó fuera del mercado, luego se informó que pasó a manos de Lizzy Jagger, hija de Mick Jagger.

Cuánto pagó Lady Gaga por la propiedad de Frank Zappa con 2266 m² en Hollywood Hills

La cantante estadounidense adquirió la propiedad en Hollywood Hills por US$ 5,25 millones. Logró rebajar un poco el precio publicado que, según Variety, figuraba en US$5,5 millones.

Lady Gaga compró la casa de Frank Zappa en 2016 a través de un fideicomiso y hasta 2021 no se logró confirmar su identidad Gentileza de Relator/ Los Ángeles Magazine

La propiedad está emplazada en un terreno total de unos 0,56 acres o 2266 m², según Coldwell Banker España. Mientras que la casa principal tiene 6759 pies cuadrados (unos 628 m²).

Frank Zappa había comprado la propiedad por unos US$75.000, según Variety, y vivió allí hasta su muerte, en 1993. Su viuda, Gail Zappa, permaneció en la casa hasta su fallecimiento, en octubre de 2015, y en junio de 2016 los hijos del músico la pusieron en venta, en medio de disputas familiares por el uso del apellido y de los archivos del músico.

Variety informó en septiembre de 2016 que el comprador se protegía con un fideicomiso y que, según el ambiente inmobiliario, era Lady Gaga. Los Angeles Magazine confirmó en 2021, cuando efectuó la venta del inmueble, que efectivamente ella había sido la compradora.

La propiedad cuenta con un terreno total de unos 0,56 acres o 2266 m² y una la casa principal de 6759 pies cuadrados (unos 628 m²) Gentileza de Relator/ Los Ángeles Magazine

La venta secreta de la propiedad a la hija de Mick Kagger: cuánto ganó Lady Gaga por la propiedad

Los Angeles Magazine informó la venta el 12 de noviembre de 2021, aunque precisó que había ocurrido en agosto, de acuerdo con los registros públicos. La revista citó a Dirt, que identificó al comprador como Lizzy Jagger, hija de Mick Jagger.

Harper’s Bazaar citó al experto de Realtor, Erik Gunther, quien describió la operación como una venta rápida y fuera del mercado dentro de una familia vinculada con la música.

Frente a los US$ 5,25 millones de 2016, el precio de venta implica una ganancia de US$1,2 millones más o un aumento de 23%. La diferencia es bruta y no equivale a una ganancia neta. A su vez, no hubo un precio solicitado por la propiedad, ya que nunca salió al mercado de nuevo.

Cómo es la casa de Frank Zappa elegida por los músicos en Hollywood Hills

La casa principal, de estilo cuasi Tudor, tiene siete dormitorios y seis baños. Variety reveló que cuenta con un departamento anexo para el personal doméstico, dos casas de huéspedes, una piscina y una cancha de tenis en la azotea. Además, tiene un mural de dragón en el comedor y puertas de submarinos antiguos.

Entre los espacios destacados, cuenta con una galería de arte, un recinto para guardar los archivos y el estudio de grabación Utility Muffin Research Kitchen.

En esa propiedad, Gaga grabó temas propios, entre ellos el disco Chromatica, de 2020, según Los Angeles Magazine.

Gunther afirmó que Gaga quedó atraída por el estudio de grabación, que incluye la antigua consola de Zappa. Además, Variety informó que, dos años antes de comprar la casa de Zappa, Gaga había pagado US$23 millones por una finca de seis acres con vista al mar en Malibú. Esa finca tiene una villa mediterránea de más de 10.000 pies cuadrados (unos 929 metros cuadrados).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.