El Latin Grammy 2023 viene con acento andaluz. Por primera vez, la gran fiesta de la música latina sale de los Estados Unidos y se celebra en un ámbito extramuros, pero con todos los condimentos. Para saber los horarios, hay que ponerse a hacer cuentas (cuatro horas de diferencia), pero para celebrar solo hay que ponerse en sintonía con las “BZRP Music Sessions”, porque Bizarrap ya alzó una estatuilla de las seis categorías en las que se encuentra nominado .

El productor argentino se impuso en la categoría Mejor Compositor de Canción Urbana, junto a su socio de la “BZRP Music Sessions Vol. 52″, Quevedo. “Muchas gracias. No estoy acostumbrado a hablar. Impresionante el reconocimiento que le dan a este proyecto que empecé en mi cuarto, con una computadora. Se lo quiero dedicar a todos los pibes y las pibas que están empezando. Con muy poco se puede lograr mucho. En serio.”

Hubo más argentinos en este primer tramo. Nathy Peluso se quedó con el premio Mejor Video Corto, por el clip de su tema “Estás buenísimo”. Dante Spinetta se llevó el del rubro Mejor canción alternativa, por “El lado oscuro del corazón”, y lo dedicó a sus padres (“Qué están en el cielo”, dijo). Además, hubo una categoría en la que no se podía fallar porque este año todos los nominados eran argentinos (algo que pocas veces sucede): Mejor Álbum de Tango. Allí se impuso el disco del Quinteto Astor Piazzolla, Operación Tango.

En esta ceremonia denominada Premiere, que es donde se entregan buena parte de los premios, Edgar Barrera resultó el primer premiado del día, en la categoría Compositor del año. Había comenzado con el mejor pronóstico ya que se trataba del artista con más nominaciones para esta edición, nada menos que trece. Además, estaba estrenando este premio que se entrega por primera vez. “Gracias a la Academia por abrir un espacio a los que nos dedicamos a componer canciones pero no las cantamos”, dijo. Dos horas después, para cerrar esta primera gala se llevó la estatuilla de Productor del Año.

Edgar Barrera, en su llegada a la 24° edición de Latin Grammy JORGE GUERRERO - AFP

Como sucede algunas veces, las entrelíneas políticas también se colaron, incluso desde distintas veredas. Mientras que la productora del último disco de Omara Portuondo agradeció el premio (de la categoría Álbum tropical tradicional) y se despidió con un fuerte “Viva Cuba”, Paquito ‘Rivera, que recibió una estatuilla de la categoría Mejor obra/composición clásica contemporánea dedicó el galardón a los pueblos de Venezuela y Cuba, “que serán libres alguna vez”, aseguró.

Minutos después, el flautista Huáscar Barradas, que ganó en la categoría de Álbum clásico, felicitó al Sistema de Orquestas de Venezuela: “Por más de 45 años, ha estado regalándonos una flauta, una viola o una trompeta, en vez de una pistola, para que sea a través de la música que transformemos el mundo. También agradecemos a nuestro país Venezuela que se levanta todos los días con una sonrisa y se alimenta de esperanza. No lo olviden”.

Paquito D'Rivera, siempre polémico, con su premio Latin Grammy 2023 en mano

Entre los premiados, en la categoría de Álbum de Rock figuraron artistas y grupos con muchos años de carrera. Y así lo consignaron los mexicanos de Molotov: “Todos se lo merecían, gracias por confiar en nosotros... tan viejitos”, dijeron muy emocionados. En cambio, cuando llegó el turno de premiar a la canción “TQG”, de Karol G feat. Shakira (en la terna Fusión/Interpretación Urbana), nadie subió al escenario para recibir el premio. Lo contrario pasó con Natalia Lafourcade que no tuvo tiempo de bajar del escenario. Fue premiada en dos categorías (Ábum de cantautor y Canción cantautor) que se anunciaron de manera consecutiva, por ese motivo, no llegó a ubicarse en su asiento y debió salir de bambalinas para recibir el segundo premio.

Premios especiales

La Academia Latina de la Grabación se asoció a la Junta de Andalucía para realizar esta premiación que comenzó hace varios días, con la Semana del Latin Grammy. Porque estas distinciones, además de lo más destacado del año, también premian a personalidades de la música, por su aporte y trayectoria, como fue el caso, en esta edición, de Soda Stereo, Gustavo Santaolalla y Laura Pausini.

Gustavo Santaolalla, distinguido por su trayectoria gentileza

Laura Pausini fue la elegida como Persona del Año de esta edición: “Me dio un escalofrío, porque no sabía ni siquiera si eso podía ser posible siendo yo italiana. Pero es que desde que comencé a cantar en español, siempre me he sentido como adoptada por un montón de países que comparten una lengua común”, había dicho cuando, meses atrás, la habían elegido para esta distinción.

En torno a su premio, la cantante italiana aseguró: “Es muy interesante cómo en los últimos años muchas mujeres latinas, como Rosalía o Karol G han sido reconocidas internacionalmente con su música en español. Cuando yo empecé en los noventa no había redes sociales y todo era diferente, pero creo que ahora es un buen momento para expandir el talento femenino”.

Por otro lado, Gustavo Santaolalla fue galardonado por el Consejo Directivo de la academia de la Grabación y Soda Stereo también tiene un premio especial a la excelencia que se entregó durante esta Semana de los Latin Grammy, : ”Empezamos siendo tres niños con ganas de divertirnos. Pusimos muchísimo trabajo, le dedicamos nuestra vida, no hay nada que estuviese por delante de esto. Por eso le agradezco tanto a la gente que estuvo alrededor, porque tuvo que soportar todo eso”, dijo Zeta Bosio al recibir el premio que comparte con Charly Alberti y Gustavo Cerati. En el escenario, el bajista recordó a Cerati, fallecido en 2014: “Gustavo esta noche nos hace falta mucho más que nunca porque él fue nuestra voz, el genio que nos llevó adelante, el que le dio letra a las canciones. Realmente es un manto que nos cubre y acompaña a todos lados a los que vamos”.

Charly Alberti y Zeta Bosio al recibir en Sevilla el premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy Rodrigo Varela - Getty Images Europe

Dias antes, en diálogo con LA NACION, Bosio aseguró: “Es un premio emblemático para cualquier músico. Nosotros nos separamos con Soda un tiempo antes de que surgiera el Latin Grammy, así que no obtuvimos ningún premio. Sí Gustavo (Cerati) luego con sus discos increíbles, que tuvo sus nominaciones y sus premios, pero nosotros no habíamos pasado por esta experiencia. Este reconocimiento a la trayectoria es algo que no nos para de sorprender, como este presente de Soda que se sigue extendiendo, va generando hitos y nos da la sensación de que el futuro es incierto”.

