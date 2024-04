Latin Grammy 2024: qué ciudad eligieron para celebrar los 25 años de la fiesta

Escuchar

Los Latin Grammy, los premios más destacados de la música latina, tendrán su 25.º aniversario este año. Después de una histórica edición fuera de EE.UU. en 2023, en Andalucía, España, la academia anunció que la metrópoli elegida para la versión de 2024 es Miami. La emblemática Ciudad del Sol y la música latinoamericana serán el contexto perfecto para conmemorar este hito en la historia.

¿Cuándo serán los Latin Grammy 2024?

Con un emocionante anuncio realizado a través de redes sociales, la Academia Latina de la Grabación compartió la noticia y despertó la expectativa y la emoción entre los artistas latinos. Los Latin Grammy, en colaboración con el Condado de Miami-Dade y la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami, serán el 14 de noviembre en el icónico Kaseya Center.

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, expresó su entusiasmo por celebrar este importante hito. “Miami ha evolucionado hasta convertirse en el epicentro del entretenimiento latino, y estamos muy agradecidos por el apoyo y el entusiasmo que hemos recibido”, comentó en la conferencia de prensa del Latin Grammy.

El retorno a la ciudad de esta premiación no solo marca una celebración del pasado, sino también un reconocimiento al papel crucial que la ciudad ha desempeñado en el desarrollo y la promoción de la música latina. Desde su primera entrega en el año 2000, los Latin Grammy han sido una plataforma para poner en primer plano la música latina a nivel internacional, así como para ofrecer actuaciones emblemáticas que han dejado una huella imborrable en la historia de la música y la cultura popular.

¿Qué significa el regreso de los Latin Grammy a Florida?

Esta será la tercera vez que se celebren en la Ciudad del Sol. La primera fue en 2003, seguida de la edición de 2020, que, debido a la pandemia de COVID-19, tuvo que cerrarse al público. Sin embargo, este año se espera que el evento sea una verdadera fiesta, con la participación de destacados artistas.

Los Latin Grammy regresarán a Miami Captura de pantalla Instagram @latingrammys

Para muchos, la elección de la popular ciudad de Florida es un regreso a casa. Aunque aún no se han anunciado los candidatos a llevarse el premio ni quiénes se subirán al escenario en esta edición especial, toda la información será revelada el martes 17 de septiembre, con el anuncio oficial de los nominados.

Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, expresó su orgullo y emoción al destacar el papel fundamental que desempeña la ciudad como capital cultural de los latinos en el país. “¡Bienvenido a casa, Latin Grammy!”, exclamó durante la conferencia de prensa.

¿Dónde y cómo ver los Latin Grammy 2024?

La ceremonia se transmitirá en vivo por Univision, Galavisión y Vix a partir de las 20 hs ET/PT (19 hs Central), después del programa de antesala de una hora a las 19 hs ET/PT. Además de la ceremonia principal, los eventos de la Semana del Latin Grammy tendrán lugar en el condado de Miami-Dade, incluyendo la presentación de Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase, la Presentación de los Premios Especiales, la recepción para nominados, la Persona del Año y la Premiere antes de la transmisión.

La conferencia de prensa no solo tuvo las palabras de la alcaldesa o de los líderes de los premios, sino también del director ejecutivo de turismo en la popular ciudad. “En nombre del sector turístico y hotelero de la Gran Miami, estamos sumamente entusiasmados por la noticia de que el vigésimo quinto aniversario volverá a Miami y traerá un influjo de visitantes deseosos de vivir la emoción y la energía de este destino emblemático”, comentó para finalizar David Whitaker, presidente y director ejecutivo de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami.

Los Latin Grammy reconocen lo mejor del talento latino

¿Quién es el artista con más premios Grammy Latino?

En sus 24 años de historia, el Latín Grammy ha sido testigo del talento y la excelencia de los artistas latinos más destacados de la industria musical. Desde figuras ya legendarias como Mercedes Sosa, Raphael, Juan Gabriel y Celia Cruz, hasta talentos contemporáneos como Rosalía, la ceremonia ha honrado una amplia gama de géneros y estilos.

Sin embargo, entre la multitud de estrellas que han brillado en el escenario, hay tres nombres que se destacan por encima de todos: Juan Luis Guerra, Residente y Juanes. Estos artistas emblemáticos, han acumulado un total de 27 galardones, cada uno por su capacidad para emocionar y conectar con varias generaciones.

Los siguen de cerca el artista español, Alejandro Sanz, con un impresionante total de 24 premios en su carrera. En cuanto a las artistas femeninas más galardonadas, Natalia Lafourcade ocupa el primer lugar con 17 premios Latín Grammy. De cerca le sigue la artista colombiana Shakira, con un total de 14 galardones. A través de la página web oficial de la Academia se pueden revivir cada una de las ceremonias.