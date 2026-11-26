Tallulah Willis pidió disculpas después de publicar y borrar una foto con su padre, Bruce Willis. La hija del actor explicó que había querido mostrar un momento que le pareció hermoso, pero que después consideró que la imagen podía ser demasiado íntima para difundirla. “No me di cuenta”, expresó la actriz a través de sus redes sociales.

Qué dijo Tallulah Willis sobre la foto que publicó de su padre, Bruce Willis

Según informó El País, Tallulah compartió la foto el sábado anterior y la retiró poco después. Al día siguiente explicó en su cuenta de Instagram que alguien había captado el momento mientras ambos veían un video del cantante Frankie Valli.

Tallulah Willis, hija de Bruce Willis, compartió la foto en sus historias de Instagram, pero luego la borró Captura/Tallulah Willis

“No me di cuenta de que quizá era una foto demasiado íntima como para compartirla”, dijo Tallulah, en la traducción publicada por El País. También expresó que reconocía lo sucedido y que procuraría actuar mejor. TMZ informó que la imagen mostraba a padre e hija tomados de la mano en un columpio de un porche.

La decisión se conoció en un contexto de atención pública sobre la salud del actor. Su familia informó en 2023 que Bruce Willis tenía demencia frontotemporal, después de haber anunciado en 2022 que se retiraría de la actuación por problemas de salud.

"Me emocioné tanto con lo bonito del momento que no pensé más allá y no me di cuenta de que quizá era una foto demasiado íntima como para compartirla”, expresó Tallulah Willis Instagram/@buuski

Tallulah es la menor de las tres hijas que Willis tuvo con Demi Moore. El actor también tiene dos hijas con Emma Heming.

La noticia en pocas líneas

¿Por qué se disculpó Tallulah Willis? Tallulah Willis dijo que la foto que compartió con su padre podía ser demasiado íntima para publicarla.

¿Qué hizo Tallulah con la foto de Bruce Willis? Tallulah Willis retiró de sus redes la foto en la que aparecía junto a Bruce Willis.

¿Cuándo explicó Tallulah Willis su decisión? Según El País, Tallulah explicó su decisión el domingo 22 de noviembre de 2026 en historias de Instagram.

¿Qué se sabe sobre la salud de Bruce Willis? La familia de Bruce Willis informó en 2023 que el actor tenía demencia frontotemporal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.