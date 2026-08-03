Tom Holland, actor de La Odisea: “Cuando caes en una gran ola, tienes que adaptarte a lo que sucede y dejar que pase”

Tom Holland es uno de los actores que acapara la atención durante el verano estadounidense gracias a su participación en las nuevas películas La Odisea, de Christopher Nolan, y Spider-Man: Brand New Day. Para afrontar la exposición pública que implican las entrevistas y las alfombras rojas, sigue una filosofía inspirada en los surfistas.

La filosofía de Tom Holland sobre la fama

El británico compartió esta reflexión durante su participación en el podcast del atleta Rich Roll, en octubre de 2024. Allí explicó que, cuando un surfista se cae por una ola gigante, no debe resistirse, sino dejarse llevar por la fuerza del agua y permitir que la situación siga su curso.

“Cuando los surfistas hablan de cuando se caen por una gran ola, lo peor que pueden hacer es tensarse. Simplemente, tienes que adaptarte a lo que sucede y dejar que pase“, dijo.

Holland compara esta filosofía del surf con diferentes presiones que experimenta como un actor reconocido de Hollywood. “Siempre pasa que si salgo en público y trato de resistirme a las fotos, termino teniendo un día peor. Así que voy y lo hago, porque es parte del trabajo, tengo suerte de hacerlo y soy feliz”, señaló.

Holland asegura que hay que dejarse llevar por las tareas que implican ser un actor de Hollywood JUSTIN TALLIS - AFP

Luego agregó: “Siempre tengo un día mejor y creo que para mí es solo un ejemplo de cómo aguantar los golpes en lugar de tratar de defenderme”.

“Tienes que dejar que suceda”: el momento en que Holland aplicó la filosofía del surf

Además de las fotos, el protagonista de Spider-Man: Brand New Day aplicó esta frase cuando la prensa malinterpretó su decisión de tomarse un año sabático después de la serie The Crowded Room.

Aunque los medios intentaron presentar su descanso como una “crisis de salud mental”, el actor decidió no luchar contra esa narrativa y dejar que siguiera su curso, consciente de que no podía convencer a todo el mundo de lo contrario.

“La verdad es que me decepcionó mucho cómo lo manejó la prensa en su momento, pero como dije antes, no se puede luchar contra eso, es como nadar contra la corriente, así que simplemente me dejé llevar y dejé que sucediera“, remarcó.

Cómo Tom Holland lleva su carrera en Hollywood

Durante su conversación con Roll, el actor reflexionó sobre su carrera en Hollywood, marcada por sus actuaciones en películas como Lo imposible, En el corazón del mar y Uncharted: Fuera del mapa.

“Creo que todos trabajamos demasiado y deberíamos priorizar nuestras vidas”, aseguró (Clay Enos/Columbia Pictures-Sony Pictures via AP)

En ese contexto, remarcó que ahora “trabaja para vivir y no vive para trabajar” y defiende la importancia de tomar descansos estratégicos para recuperarse y mantener la longevidad en la industria. “Creo que todos trabajamos demasiado y deberíamos priorizar nuestras vidas”, aseguró.

Esta premisa la enfatizó durante su participación en el podcast Good Hang with Amy Poehler. Ahí analizó la transición de ser “el chico en el set” a ser un hombre con poder de decisión.

“Ahora estoy en un punto en el que puedo decir que no. Esto significa tener que poner límites en ciertas ocasiones, algo que antes no podía hacer. Mi aprendizaje consiste en gestionar ese nuevo poder, procurando no abusar de él y tomando las decisiones que sean mejores para mí, en lugar de para un estudio”, afirmó.