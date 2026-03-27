Marilyn Monroe: “En Hollywood te pagan mil dólares por un beso y cincuenta centavos por tu alma”

“Hollywood es un lugar donde te pagan mil dólares por un beso y cincuenta centavos por tu alma. Lo sé, porque rechacé la primera oferta muchas veces y me conformé con los cincuenta centavos”. La frase aparece en My Story, la autobiografía póstuma de Marilyn Monroe publicada en 1974, 12 años después de su muerte. El texto fue escrito en colaboración con el guionista Ben Hecht y su procedencia ha sido debatida por investigadores, según documentó Quote Investigator. Más allá de la controversia, la cita condensa la tensión que definió la vida de Monroe: una mujer que alcanzó la cima de Hollywood mientras luchaba contra la cosificación.

De Norma Jeane a Marilyn: una vida marcada por la adversidad

Monroe nació como Norma Jeane Mortenson el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles. Creció sin padre, con una madre internada por esquizofrenia paranoide, y pasó por 12 hogares y un orfanato, según Encyclopaedia Britannica.

Se casó a los 16 años y trabajó en una fábrica de aviación antes de ser descubierta por un fotógrafo del ejército.

En 1946 firmó con Twentieth Century Fox y adoptó su nombre artístico. Se consolidó con Niágara (1953), Los caballeros las prefieren rubias (1953) y Una eva y dos Adanes (1959), por la que recibió un Globo de Oro.

Sus películas recaudaron más de 200 millones de dólares. Más tarde se casó con el beisbolista Joe DiMaggio (1954) y con el dramaturgo Arthur Miller (1956); ambos matrimonios terminaron en divorcio.

Más tarde se casó con el beisbolista Joe DiMaggio (1954) X (@nut_history)

Murió el 4 de agosto de 1962 en su casa de Brentwood, a los 36 años, por una sobredosis de barbitúricos. Su muerte fue catalogada como “probable suicidio”, según Britannica.

Otras frases destacadas de Marilyn Monroe

“No me conviertan en un chiste. No me molesta hacer chistes, pero no quiero parecer uno. Quiero ser artista, una actriz con integridad” . Entrevista con Richard Meryman, revista LIFE, 3 de agosto de 1962.

. Entrevista con Richard Meryman, revista LIFE, 3 de agosto de 1962. “Un símbolo sexual se convierte en una cosa. Odio ser una cosa. Pero si voy a ser el símbolo de algo, prefiero que sea del sexo”. Misma entrevista con Meryman, LIFE, 1962.

Misma entrevista con Meryman, LIFE, 1962. “Todos deberíamos empezar a vivir antes de envejecer demasiado. El miedo es estúpido. También lo son los remordimientos”. Entrevista con W.J. Wetherby, 1960.

Murió el 4 de agosto de 1962 en su casa de Brentwood, a los 36 años, por una sobredosis de barbitúricos Gene Lester - Archive Photos

“Los perros nunca me muerden. Solo los seres humanos”. Conversación con Truman Capote, publicada en Music for Chameleons (1980).

Conversación con Truman Capote, publicada en Music for Chameleons (1980). “Me han preguntado: ‘¿Te molesta vivir en un mundo de hombres?’. Siempre respondo: ‘No, mientras pueda ser una mujer en él’”. Citada en Marilyn Monroe: In Her Own Words (1983), editado por Roger Taylor.

Las frases virales que Marilyn Monroe nunca dijo

Varias de las citas más compartidas en internet bajo su nombre carecen de respaldo documental.

Según Thought Catalog y el Marilyn Monroe Remembered Fan Club, entre las más difundidas sin fuente original se encuentran: “La imperfección es belleza, la locura es genio” y “Si no puedes lidiar conmigo en mi peor momento, no me mereces en el mejor”.

En Goodreads, estas citas llevan la etiqueta “attributed-no-source”. Otra frase frecuente, “Las mujeres bien portadas rara vez hacen historia”, pertenece a la historiadora Laurel Thatcher Ulrich.

“Todos deberíamos empezar a vivir antes de envejecer demasiado", una de las frases más destacadas de Monroe IMDb

En 1999, el American Film Institute incluyó a Marilyn Monroe en el sexto lugar de su lista de las mayores leyendas femeninas de la época de oro de Hollywood.

Su mensaje real, documentado en entrevistas y cartas, revela a una mujer que luchó toda su vida por ser vista más allá de la imagen que la industria construyó para ella.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.