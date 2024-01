escuchar

A Tom Hollander, actor de The White Lotus, ya no le sorprende tanto que lo confundan con Tom Holland, protagonista de Spider-Man. Sin embargo, un incidente que vivió sí lo dejó perplejo, debido a que, por error, le depositaron una parte del millonario salario del joven actor. El origen de la confusión probablemente se debió a que, durante un tiempo, tuvieron los mismos agentes y la persona responsable de los pagos se habría confundido.

Esta revelación se dio a conocer durante una entrevista con Seth Meyers, en el programa Late Night with Seth Meyers. Hollander evocó, en tono de broma, que, aunque él llegó primero a la cima de la fama, su compañero es “enormemente” más famoso, lo que desató las risas en el público presente.

El descubrimiento del dinero inesperado en su cuenta bancaria sucedió mientras pensaba sobre su reciente sueldo. “Me senté con aire de suficiencia entre el público después de haber hecho un programa de la BBC por 30.000 libras (aproximadamente US$38.080) o algo así, que me ayudaría a pasar el próximo año más o menos, y pensé: ‘Bueno, esto es maravilloso, soy muy próspero’”.

Tom Hollander recibe un impresionante bono de Los Vengadores que era para Tom Holland AFP

Sin embargo, en un momento, a Hollander se le ocurrió revisar su correo electrónico y vio que tenía un depósito con el concepto que decía: “Bono de taquilla de Los Vengadores”. Entonces, sin querer, comparó la enorme cifra de Tom Holland con la que él se había ganado hace unos días. “Era una cantidad asombrosa de dinero”, le contó el actor británico a Meyers. “No era su salario, era su primer bono de taquilla. No todo el bono de taquilla, el primero. Y era más dinero del que jamás había visto. Era una suma de siete cifras, pero así es el entretenimiento”.

En el show, Hollander manifestó que, en varias ocasiones, las personas lo han confundido con Tom Holland en escenarios no físicos. Es decir, cuando solo se trata de menciones. “Obviamente, no me confunden con él, pero en contextos no visuales, me confunden con él todo el tiempo. Hablando con compañías de servicios públicos o cuando me presentan a alguien, hay niños muy emocionados, luego confundidos y luego decepcionados”, narró el actor, según la BBC.

Hollander está en plena promoción de la segunda temporada de la exitosa serie de FX, Capote Vs. The Swans. En esta nueva entrega, el actor británico asume el desafiante papel de Truman Capote, y también actúan Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Molly Ringwald y Demi Moore. La serie consta de ocho capítulos.

Tom Hollander vs. Tom Holland

Tom Hollander, de 56 años, nació el 25 de agosto de 1967, en Oxford, Reino Unido. Su carrera la inició en teatro y entre sus decenas de proyectos se pueden contar El decadente, Piratas del Caribe: el cofre de la muerte, In the Loop y el más reciente, Feud: Capote vs. The Swans.

Mientras que Tom Holland es un actor de 27 años, nacido en Londres. Entre sus éxitos, ha participado en siete películas de Marvel Cinematic Universe, además de otras producciones como Caos: el inicio, Fuera del mapa, Wolf Hall y The Crowded Room.

Tom Holland tiene 27 años y es más conocido por su papel de Spiderman @tomholland2013 / Instagram