Tom Holland causó sorpresa al anunciar su retiro momentáneo de la actuación: “Estoy roto”

escuchar

Para preservar su salud mental, Tom Holland se retirará de la actuación por el lapso de un año . La noticia la compartió el propio actor en diálogo con ExtraTV, donde reveló que tomó la decisión luego de que la filmación de la serie de Apple TV+, The Crowded Room, el thriller psicológico que estrena sus primeros episodios el próximo viernes 9, lo dejara completamente exhausto. “ Estoy roto, ese papel me quebró ”, remarcó.

“Me voy a tomar un año y ese es el resultado de lo difícil que fue hacer esta serie”, añadió Holland, quien además es productor de la misma, lo que le sumó una nueva responsabilidad. “ Me entusiasma saber cómo la va a recibir el público, el sentir que todo el trabajo que hicimos no fue en vano, pero el rodaje fue una etapa muy dura ”, añadió. El nuevo Spiderman aseguró que explorar emociones tan oscuras tuvo un alto costo, además de la intensidad de trabajo. “El ser productor me llevó a lidiar con problemas cotidianos, me generó mucha presión el tener que resolver los dilemas del día a día”, reveló.

Tom Holland y Sasha Lane en The Crowded Room

De todos modos, hizo la salvedad de que pudo disfrutar del proyecto por todo lo aprendido. “Me encantó producir, y yo no soy ajeno al trabajo duro, porque considero que cuanto más trabajás, mejor salen las cosas, y esa parte fue muy disfrutable”, apuntó. “A pesar de eso, la serie me sacó fuerzas, me quebró, llegó un momento en el que pensé que ya era hora de tomarme un descanso” , concluyó Holland, a quien no veremos embarcarse en un nuevo film o serie en el corto plazo.

Amanda Seyfried, coprotagonista del actor en la ficción

The Crowded Room, creada por Akiva Goldsman y coprotagonizada por Amanda Seyfried, es una miniserie basada en hechos reales en la que Holland interpreta a Danny Sullivan, un hombre que fue arrestado tras su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979, y que, cuando es interrogado, empieza a recordar episodios traumáticos de su vida. “ Aprender sobre las problemáticas de salud mental y su poder, y hablar con psiquiatras sobre las luchas de Danny, el personaje de la serie, ha sido un aprendizaje para mi propia vida ”, contó el actor en diálogo con Entertainment Weekly, sobre este papel tan desafiante como bisagra en su carrera.

Tom Holland y otra sorprendente revelación: “Llevo un año sobrio”

Tom Holland, afectado por problemáticas de salud mental ANGELA WEISS - AFP

En otra entrevista promocional de la serie, Holland también había declarado semanas atrás que desde hace un año que no toma alcohol y explicó el motivo: la forma en la que se comprometió con el rol lo llevó a pensar en su propia conducta. “Estoy acostumbrado a las series de acción y había desatendido mi salud mental”, explicó y aseguró que incluso pensó en raparse el pelo para emanciparse de la sensación intensa que le había dejado el personaje sobre el que escribió el autor Daniel Keyes en su novela de no-ficción, The Minds of Billy Milligan.

“ Me veía a mí mismo en él, pero en mi vida personal, recuerdo haber tenido un pequeño colapso en casa y pensar: ‘Me voy a rapar la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza, porque necesito deshacerme de este personaje’; y obviamente, estábamos en medio de la filmación, así que decidí no hacerlo. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes (...). Esta serie nos está pidiendo más respeto y empatía”, contó el novio de Zendaya.

Tom Holland y Zendaya, pareja exitosa, pero de bajo perfil Backgrid UK/The Grosby Group

Además, pidió que se les saque el tabú a las problemáticas de salud mental. “Existe un estigma terrible, sé que pedir y buscar ayuda no es algo de lo que debamos avergonzarnos, pero es algo que es mucho más fácil de decir que de hacer”, remarcó y dejó un mensaje en sus redes muy potente: “Nuevamente, si estás sufriendo y necesitás ayuda, descargá una de las aplicaciones que Stem 4 tiene para ofrecer, yo las tengo todas, las probé, son fantásticas y realmente útiles. A todos, gracias por su amor y apoyo”, añadió a través de un video donde amplió su análisis sobre la aplicación recomendada y se explayó acerca de su salud.

“Stem4 es un programa educativo maravillosamente innovador que tiene sus aplicaciones pioneras, su sitio web con recomendaciones clínicas y sus conferencias de salud mental que contribuyeron a ayudar a los niños pequeños que sufrían”, explicó.

Tom Holland, cuando anunció que dejaba las redes sociales

En cuanto a los motivos de sus intermitentes posteos en Instagram, Holland contó que su proceder no es el mismo que el de otras figuras de Hollywood, ya que es muy sensible al feedback, y a cómo éste repercute en su vida cotidiana: “Me quedo atrapado y entro en un espiral cuando leo cosas sobre mí en línea. Y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación”.

LA NACION