Por qué Kylie Jenner no quiso hacer público su romance con Timothée Chalamet en Coachella

escuchar

La empresaria Kylie Jenner y el actor nominado al Oscar Timothée Chalamet encendieron este fin de semana las redes con su posible romance. A finales de enero, ambos interactuaron por primera vez en el desfile de Jean Paul Gaultier en la Semana de la Moda de París, sin que nadie sospechara de una relación, dado que en su círculo de amigos y la industria en la que se mueven no parecían tan cercanos a simple vista. Sin embargo, los rumores se habrían vuelto realidad. Así lo confirmó una fuente a Entertainment Tonight, quien reveló que hay una razón especial por la que la menor del clan Kardashian-Jenner prefiere el perfil bajo, motivo por el cual, por ejemplo, no fueron juntos al festival Coachella en Indio, California.

Cuando comenzaron los rumores sobre la posible relación, en los foros de internet también hubo movimiento. Algunos usuarios incluso acusaron a la matriarca de la familia Kardashian, Kris Jenner, de armar un orquestado plan de marketing para que sus hijas sean tendencia. Cabe destacar que, en las últimas semanas, la modelo Kendall Jenner comenzó a mostrarse en público con el artista latino Bad Bunny, por lo cual la teoría no parece tan descabellada.

Ahora, una fuente anónima confirmó a Entertainment Tonight este lunes que la empresaria del maquillaje, de 25 años, y el reconocido actor, de 27, tienen efectivamente un romance. No obstante, también aclaró que por el momento no es tan serio. “Mantienen las cosas casuales. No es serio, pero Kylie disfruta de salir con Timothée y ver a dónde va”, señaló la fuente: “Ha sido muy divertido para ella porque se siente muy diferente a sus relaciones anteriores. Es nuevo y emocionante para Kylie y se divierte mucho”.

Kendall Jenner y Bad Bunny fueron captados juntos en California @badbunnypr/@kendalljenner

Ninguna de las estrellas habló al respecto y, a diferencia de Kendall y Bad Bunny, no asistieron juntos a Coachella este año. En cambio, la modelo y el artista latino se dejaron ver en diferentes eventos e incluso ella estuvo entre el público el día en que el intérprete de “Tití me preguntó” cerró la jornada.

La fuente aseguró que Kylie no quería seguir los pasos de su hermana: “Decidió que no quería hacer las cosas públicas con Timothée este pasado fin de semana en Coachella”, explicó. “Quería relajarse y divertirse con sus amigos”.

Dada la sorpresa, la fuente expuso que había sido Kendall Jenner, amiga de Chalamet, quien los presentó. “Así que, para Kylie, ha sido fácil integrarlo en su vida”.

¿Qué pasó entre Kylie y Travis Scott?

La empresaria y el padre de sus dos hijos, el rapero Travis Scott, terminaron su relación hace algunos meses. Durante su romance intermitente tuvieron a Stormi, quien actualmente tiene cinco años y a Aire, de un año. En diciembre de 2022 pasaron las fiestas por separado.

ARCHIVO - El rapero Travis Scott y Kylie Jenner asisten a un evento benéfico de The New School en The Rooftop en Pier 17, en Nueva York, el 15 de junio de 2021

Su historia comenzó en 2017 y le dieron la bienvenida a su primogénita 2018, en un momento que sorprendió porque la socialité había logrado esconder su embarazo durante meses. No obstante, rompieron su vínculo de nuevo en octubre de 2019 y volvieron a estar juntos en mayo de 2021. Después le dieron la bienvenida a su segundo hijo, en febrero de 2022.

Ahora, según las afirmaciones, Kylie Jenner le está dando una nueva oportunidad al amor. Chalamet, estrella de Dune y de Call Me by Your Name, entre otros films, fue vinculado anteriormente con otras celebridades, como las actrices Lily-Rose Depp y Eiza González, además de Lourdes León, primogénita de Madonna.

LA NACION