A partir del 30 de septiembre: a cuánto aumentará el salario mínimo para empleados sin propinas en Florida

En el estado de Florida, los empleados que no reciben propinas comenzarán a cobrar un salario mínimo de 15 dólares por hora a partir del 30 de septiembre, como parte de un incremento establecido en la ley estatal. Luego de esta modificación, el próximo año comenzará a aumentarse el monto en función de la inflación registrada en el área, por lo que se dejará de utilizar el esquema actual.

Cómo se calculará el salario mínimo de Florida desde septiembre de 2027

Bajo la enmienda aprobada por los votantes en 2020 para aumentar el salario mínimo, los empleados sin propinas recibirán un incremento de US$1 en el monto que perciben por hora a partir del 30 de septiembre. La modificación corresponde al último incremento establecido en esa normativa.

La enmienda aprobada por los votantes de Florida en 2020 estableció aumentos anuales del salario mínimo para los empleados hasta alcanzar el monto de US$15 por hora en 2026 Freepik

De esta manera, los empleadores deben ajustar sus nóminas de pago de forma obligatoria para cumplir con el mandato estatal. Los trabajadores que no reciben propinas verán reflejado este cambio de tarifa en sus pagos habituales.

El impacto del aumento del 30 de septiembre en empleados con propina

Más allá de los trabajadores mencionados, la norma también impacta en quienes sí reciben propinas a partir de la modificación del esquema de compensación. En estos casos, los empleadores pueden aplicar un crédito de propinas para cubrir una parte del sueldo mínimo obligatorio de estos empleados.

La regla permite a las empresas acreditar las propinas de sus empleados para satisfacer una porción del salario mínimo requerido. Este descuento tiene como límite el monto que la legislación federal de trabajo autorizaba en el año 2003.

Según la norma, solo aplica para quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad para el crédito bajo la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés).

Al margen de los trabajadores sin propinas, la norma de Florida impacta en el esquema de compensación de quienes sí reciben estos ingresos Freepik

Cómo incrementará el salario mínimo en Florida a partir de 2027

La enmienda aprobada por los votantes en 2020, titulada “Raising Florida’s Minimum Wage”, fijó una tarifa inicial de US$10 por hora a partir del 30 de septiembre de 2021. Así, la modificación de este año corresponde al último escalón del ajuste fijo y planificado. Desde la entrada en vigor de la medida en 2021, el sueldo base en el Estado del Sol para trabajadores que no reciben propina se ajustó de esta forma:

30 de septiembre de 2022: US$11 por hora.

30 de septiembre de 2023: US$12 por hora.

30 de septiembre de 2024: US$13 por hora.

30 de septiembre de 2025: US$14 por hora.

30 de septiembre de 2026: US$15 por hora.

Con base en el texto oficial de la enmienda, el 30 de septiembre de 2027 y cada 30 de septiembre siguiente, el Departamento de Comercio de Florida calculará una tasa de sueldo mínimo ajustada al contemplar el incremento de la tasa de inflación durante los 12 meses anteriores a cada 1° de septiembre.

Para establecer el monto, la agencia deberá utilizar el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos, CPI-W, o un índice sucesor calculado por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés).

Cada aumento del salario mínimo ajustado calculado será publicado y entrará en vigor el 1° de enero siguiente.