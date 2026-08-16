Hasta más de US$44.000: cuánto gana un trabajador de la construcción en Florida en agosto 2026

Los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) mostraron que un trabajador de la construcción en Cape Coral-Fort Myers, Florida, puede alcanzar un ingreso anual de 44.250 dólares. El organismo comparó ese ingreso con otras ocupaciones del mercado laboral del estado.

Cuánto cobra cada trabajador de la construcción en Cape Coral-Fort Myers

Según el sitio web de la BLS, si se toma en cuenta el conjunto de ocupaciones relacionadas con la construcción, el promedio aumenta a US$53.820 anuales, equivalente a US$25,88 por hora. La región concentra una proporción de empleos de este sector superior a la registrada en el conjunto de EE.UU.

Para los peones de construcción, el salario anual promedio es de US$44.250 Unsplash

El informe también señaló que el salario medio de todas las ocupaciones en Cape Coral-Fort Myers llega a US$28,87 por hora.

Dentro de la economía local, los puestos vinculados con gerencia y actividades legales aparecen entre los de mayores ingresos, mientras que los empleos de servicios de alimentos se encuentran entre los de menor remuneración.

Las diferencias salariales dentro de la construcción dependen de la especialidad y el nivel de responsabilidad:

Los supervisores de primera línea registran un promedio anual de US$77.220 .

registran un promedio anual de . Los inspectores de edificios y construcción alcanzan US$71.250 .

alcanzan . Los electricistas tienen un ingreso promedio de US$57.390 por año.

tienen un ingreso promedio de por año. Los fontaneros, instaladores de tuberías y trabajadores de sistemas de vapor registran un promedio anual de US$54.480.

registran un promedio anual de US$54.480. Los albañiles y colocadores de bloques reciben unos US$52.990 .

reciben unos . Los carpinteros llegan a US$52.220.

También se registran US$47.400 para los techadores, US$47.140 para los pintores de construcción y mantenimiento y US$45.310 para los instaladores de paneles de yeso y azulejos de techo.

Los ayudantes representan el segmento con menores ingresos: los asistentes de techadores promedian US$37.880 y los ayudantes de electricistas, US$42.290.

El aviso cubre compensación laboral, derechos sindicales y protecciones migratorias Freepik

Florida registra salarios distintos según experiencia y especialidad

A nivel estatal, los datos del Economic Research Institute (ERI) sitúan el ingreso medio anual de un trabajador de la construcción en Florida en US$51.400, con una remuneración equivalente a US$24,71 por hora. El rango habitual se ubica entre US$37.625 y US$61.269 anuales.

La experiencia también modifica los ingresos. Un empleado que recién comienza puede percibir cerca de US$38.000 por año, mientras que un trabajador sénior puede alcanzar unos US$61.000. Además, el promedio informado para las bonificaciones es de US$894.

Qué licencia se necesita para trabajar como contratista en Florida

En Florida, quienes trabajan como contratistas de construcción deben contar con la licencia correspondiente. La regulación está a cargo de la Construction Industry Licensing Board (CILB).

La normativa considera contratista a quien, a cambio de una compensación, realiza tareas de construcción, reparación, modificación, remodelación, demolición o mejora de estructuras para terceros. Existen dos categorías principales:

El certificado cuenta con una acreditación estatal que le permite contratar en cualquier jurisdicción de Florida.

cuenta con una acreditación estatal que le permite contratar en cualquier jurisdicción de Florida. El registrado, en cambio, obtiene autorización a partir de los requisitos de competencia establecidos por una jurisdicción específica y queda limitado a esas áreas.

La licencia depende también de la actividad. Entre las categorías figuran contratistas generales, de edificación y residenciales, además de especialidades como techado, plomería, aire acondicionado, mecánica, energía solar y piscinas.

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Cuáles son los requisitos para obtener una licencia de construcción

El proceso incluye exámenes sobre conocimientos técnicos, administración de contratos, gestión de proyectos y cuestiones empresariales y financieras. Los candidatos deben registrarse para las pruebas y presentar la documentación correspondiente ante las autoridades estatales.

También se exige una revisión de antecedentes mediante huellas dactilares y el cumplimiento de determinadas condiciones de responsabilidad financiera.

Cuando el solicitante tiene un puntaje de crédito inferior a 660, debe completar un curso de responsabilidad financiera de 14 horas.

Además, es necesario acreditar la cobertura de compensación para trabajadores. Para conservar la licencia, los contratistas deben completar 14 horas de educación continua durante cada ciclo de renovación y abonar las tarifas correspondientes.