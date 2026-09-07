Accidente de Amazon en Miami: la maniobra de aterrizaje que dos expertos ponen bajo la lupa tras el despiste

El tiempo que el avión de carga de Amazon permaneció en vuelo sobre la pista antes de tocar tierra abrió interrogantes sobre la maniobra ejecutada en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés). Dos especialistas aeronáuticos centran el análisis en la zona donde tocó tierra y en la posibilidad de que la tripulación hubiera interrumpido el procedimiento para volver a intentarlo.

Accidente de Amazon en Miami: por qué los expertos analizan el punto de aterrizaje

La aeronave se despistó alrededor de las 14 hs (hora local) del domingo 6 de septiembre, después de arribar desde San Juan, Puerto Rico. El Boeing 767 atravesó una vía próxima al MIA, impactó contra vehículos y se incendió, según informó Associated Press.

El Boeing 767 atravesó una carretera, chocó contra vehículos y se incendió AFP

Steve Arroyo, especialista en seguridad aérea y expiloto de United Airlines, planteó que uno de los puntos centrales consiste en determinar si el carguero descendió dentro de la zona de contacto. Ese sector suele abarcar los primeros 3000 pies (914 metros) de una pista.

El experto también señaló que, si la aeronave había sobrevolado esa zona sin tocar tierra, la tripulación todavía podía interrumpir la aproximación y volver a intentarlo. “¿El avión aterrizó dentro de la zona de contacto requerida?”, preguntó Arroyo. “Si lo hizo, ¿qué ocurrió?”, añadió.

Mary Schiavo, piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), examinó un video de la llegada publicado en internet. Las imágenes muestran a la nave suspendida durante un período prolongado, sin elevar la nariz para apoyar el tren principal.

Miami. Un avión de carga de Amazon despistó en el aeropuerto y hay cinco muertos

Schiavo explicó que “no tocó tierra de inmediato” y perdió una parte crítica del espacio disponible porque continuó desplazándose por el aire. “Literalmente, todavía estaba volando”, sostuvo.

Cómo fue el recorrido del Boeing 767 tras salir de la pista en el aeropuerto de Miami

Tras superar el extremo de la pista, el Boeing 767 cruzó una carretera utilizada por trabajadores de almacenes y empleados de otras empresas instaladas alrededor de la terminal aérea. Finalmente, quedó detenido junto a esa vía, cerca de dos camiones semirremolque.

Las imágenes posteriores exhibieron el fuselaje apoyado sobre su parte inferior. Aunque el fuego alcanzó al aparato, gran parte de la estructura permaneció intacta.

El jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Ray Jadallah, indicó que el piloto y el copiloto quedaron atrapados en la cabina. El accidente también dejó personas inmovilizadas dentro de automóviles, mientras que otra víctima debió ser rescatada debajo de un vehículo.

Unos 200 efectivos de los servicios de emergencia participaron en la respuesta. Cuando llegaron, encontraron llamas intensas y una espesa columna de humo negro provocadas por un incendio complejo en el área de los motores.

Los bomberos recurrieron a espuma provista por unidades aeroportuarias especializadas para extinguir el fuego. Varias horas más tarde, las cuadrillas todavía trabajaban sobre una fuga de combustible.

Accidente del avión de Amazon en Miami: muertos y heridos

El despiste del avión causó al menos cinco muertes y dejó otras cinco personas lesionadas. Tres de ellas permanecían en estado crítico y las dos restantes fueron hospitalizadas con heridas de menor gravedad, de acuerdo con las autoridades de Miami-Dade.

Los funcionarios locales buscaban establecer si quienes perdieron la vida viajaban a bordo del carguero o se encontraban en los vehículos alcanzados después del despiste.

El episodio obligó a suspender todos los vuelos en el concurrido aeropuerto durante gran parte de la tarde.

En el momento del aterrizaje no llovía, aunque había nubarrones y se reportaban fuertes vientos, según Associated Press.

Durante esa jornada, el área también registró tormentas eléctricas y ráfagas de hasta 30 millas por hora (48 kilómetros por hora), conforme a los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La incidencia de esas condiciones en el accidente todavía forma parte de la investigación.

Schiavo señaló que, si la aeronave enfrentaba viento de cola, esa circunstancia pudo haber contribuido a que permaneciera más tiempo en el aire sobre la pista.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte envió un equipo a Miami encabezado por su presidenta, Jennifer Homendy.

Cerca de 200 rescatistas combatieron las llamas y controlaron una fuga de combustible AFP

Cómo era el Boeing 767 de 21 Air que operaba para Amazon Prime Air

El vuelo de Prime Air estaba a cargo de 21 Air, una compañía de transporte de carga con sede en Carolina del Norte. El Boeing 767 tenía 32 años y había sido construido originalmente para trasladar pasajeros.

Antes de ser transformado en carguero en 2015, prestó servicios para distintas aerolíneas durante más de dos décadas, según el sitio especializado Flightradar24.

Según el especialista, este tipo de carguero suele operar con piloto y copiloto en vuelos nacionales; en determinados trayectos internacionales se suman pilotos adicionales, especialmente en operaciones de larga duración.

Amazon manifestó que cooperará con cualquier pesquisa sobre lo sucedido. En un comunicado, la empresa afirmó que estaba “desconsolada” por las cinco víctimas fatales y transmitió sus condolencias a las familias, los seres queridos y las demás personas afectadas.

El sistema EMAS que no tiene el aeropuerto de Miami y qué dice la FAA sobre su uso

Mary Schiavo, piloto y exinspectora general del DOT, señaló que la terminal carece de un mecanismo de detención diseñado para frenar aeronaves que exceden el final de la pista.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) instaló estos dispositivos en más de 120 aeropuertos del país norteamericano.

El sistema consiste en una superficie de material liviano y deformable que reduce la velocidad de la aeronave cuando sus ruedas se hunden. La agencia federal informó que estos sistemas detuvieron de manera segura 26 aeronaves que transportaban en total a 497 personas.