Adiós, DeSantis: Obama se suma a Clinton y respalda a Jolly en las elecciones de Florida

La carrera por la gobernación de Florida se convirtió en uno de los principales focos de atención de los demócratas en la recta final hacia las elecciones del 3 de noviembre. El partido sumó el respaldo de Barack Obama y busca capitalizar el descontento con la gestión nacional para impulsar la candidatura de David Jolly, que se enfrentará al republicano Byron Donalds.

Obama respalda a Jolly en Florida y refuerza la estrategia demócrata

El expresidente Obama anunció su apoyo a Jolly mediante un video difundido el viernes por la noche, en un movimiento que coincidió con la intensificación de la campaña republicana y los planes del presidente Donald Trump de regresar al estado para participar en actos junto a Donalds.

Barack Obama Respaldó A David Jolly

El respaldo de Obama se sumó al que había expresado días antes el también exmandatario Bill Clinton, quien participó en un encuentro de campaña en el sur de Florida para apoyar al candidato demócrata.

Según informó Florida Politics, Obama presentó su respaldo como una decisión basada en las propuestas y la trayectoria del candidato. El expresidente sostuvo que Jolly tiene criterio, se concentra en las necesidades de las familias y cuenta con experiencia para enfrentar los intereses económicos y políticos que, según su argumento, dificultan la vida de los ciudadanos.

En el mensaje difundido en video, Obama expresó: “Sé que es lo suficientemente firme como para plantarse frente a los poderosos grupos de intereses especiales que hacen que tu vida sea más difícil. Las elecciones se tratan de quién luchará por ti. Y en esta elección, ese es David Jolly”.

Florida se convierte en un objetivo central de Obama y Clinton para las elecciones de noviembre

La intervención de Obama se produjo después de que Clinton participara en una actividad proselitista junto a Jolly en Pembroke Park, cerca de Miami. El encuentro, celebrado el martes 20 de octubre, reunió a unos 500 asistentes y marcó la primera aparición pública del expresidente Clinton en la campaña electoral de este ciclo.

El exmandatario demócrata dirigió buena parte de su discurso a las preocupaciones económicas de los residentes del sur de Florida. Entre los asuntos que mencionó estuvieron el precio de las viviendas, los alquileres, los seguros de propiedad y los gastos vinculados con la salud.

Bill Clinton reapareció en la arena electoral el martes 20 de octubre al encabezar un acto junto a Jolly en Pembroke Park, cerca de Miami, ante unos 500 asistentes JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Ustedes quieren a alguien que se despierte cada mañana pensando en lo que ustedes necesitan, no en lo que hará feliz al presidente Trump”, señaló Clinton. Clinton también pidió a los asistentes que apoyen al candidato demócrata: “Creo que deberíamos darle una oportunidad a Jolly”.

El último demócrata que ganó una elección para gobernador en Florida fue Lawton Chiles, quien se impuso en 1990 y consiguió un segundo mandato en 1994, cuando derrotó al republicano Jeb Bush. Desde entonces, el partido no logró recuperar la gobernación, un antecedente que explica la importancia que adquirió la candidatura de Jolly.

Trump remarca su apoyo a Donalds mientras Obama respalda a Jolly en Florida

Mientras los demócratas suman figuras de peso, Trump mantiene una presencia activa en la campaña republicana. El presidente participó el viernes pasado en un mitin a favor de Donalds en el suroeste de Florida.

Trump agendó un segundo acto de campaña a favor de Donalds para el 30 de octubre en la ciudad de Daytona Beach Instagram de @byrondonalds

Florida Politics informó que Trump tiene previsto regresar el 30 de octubre para encabezar un segundo acto, esta vez en Daytona Beach, en un lugar que todavía debía determinarse. El presidente respaldó reiteradamente a Donalds durante la campaña y se espera que mantenga ese apoyo hasta el día de las elecciones.