Adiós DeSantis: quién es Byron Donalds, el candidato favorito de Trump para gobernar Florida

Las elecciones para gobernador en Florida se celebrarán el 3 de noviembre de 2026. Uno de los candidatos mejor posicionados en las primeras encuestas es Byron Donalds, actual representante del 19.º distrito de Florida en la Cámara de Representantes de EE.UU. Estudió en la Universidad Estatal de Florida y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

El respaldo de Trump y los primeros resultados en las encuestas

Donalds anunció su candidatura en febrero del año pasado durante una entrevista en el programa Hannity de Fox News. Allí, reveló que tomó la decisión “después de mucha oración y muchas reflexiones” con su familia y amigos.

“Sean (Hannity), tenemos un estado maravilloso”, dijo Donalds. “Llegué a Florida a los 17 años, en un autobús Greyhound con solo un maletero lleno de ropa. Y durante el resto de mi tiempo en Florida, forjé una familia y construí una carrera. Así que creo que ahora es el momento de tomar el manto y liderar nuestro estado hacia el futuro”, dijo aquella vez.

Cinco días antes de confirmar su candidatura, el presidente Trump mostró su respaldo al republicano mediante una publicación en Truth Social donde lo llamó un “gran y poderoso gobernador”.

El presidente aseguró que trabajaría de manera estrecha con Donalds en caso de ganar los comicios del 3 de noviembre Truth Social/@realDonaldTrump

"Byron tiene una voz fuerte y trabajaría conmigo para impulsar nuestra agenda de Estados Unidos. Luchará para asegurar nuestra frontera, detener la delincuencia migratoria, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico, impulsar el dominio energético estadounidense y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda", decía el presidente en su cuenta de Truth Social.

El apoyo del presidente realzó la figura de Donalds a ocho meses de los comicios. De acuerdo con una encuesta realizada por Fabrizio, Lee & Associates el pasado 8 de enero, Donalds lideró con un 45%, seguido por James Fishback (4%) y el expresidente de la Cámara de Representantes Paul Renner (3%).

Donalds lidera en las primeras encuestas con más del 70% de los votos Instagram/@byrondonalds

El liderazgo de Byron se consolidó cuando los votantes conocieron el respaldo del presidente Donald Trump. En ese escenario, la intención de voto de Donalds asciende al 73%. Por su parte, el vicegobernador Jay Collins apenas acumula un 5%.

Quién es Byron Donalds, uno de los candidatos

Byron Lowell Donalds nació el 28 de octubre de 1978 en Brooklyn, Nueva York. Fue criado por su madre y logró ser admitido en la Florida A&M University. Sin embargo, durante su juventud tuvo problemas legales luego de ser arrestado por posesión de marihuana y ser acusado de soborno.

Byron asistió a la Universidad Estatal de Florida y se graduó en 2002 con una licenciatura en finanzas y marketing Instagram/@byrondonalds

Poco después de estos incidentes, fue transferido a la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés) y se graduó en 2002 con una licenciatura en Finanzas y Marketing.

Su carrera lo llevó hacia el suroeste del estado, donde trabajó en los sectores bancario, financiero y de seguros, según consignó su biografía oficial.

En 2016, se adentró al entorno político luego de ser elegido para representar los condados de Hendry y el este del condado de Collier en la Cámara de Representantes de Florida.

Durante su tiempo en el capitolio estatal, se centró en asuntos referentes a la tercera edad, reforma de la justicia penal y en garantizar que cada niño tenga acceso a una educación de primer nivel.

Lideró la iniciativa para implementar las Becas Hope , un programa para estudiantes de K-12 que han sufrido incidentes de agresión, acoso o intimidación en una escuela pública , permitiéndoles transferirse a otra escuela pública o solicitar una beca para una institución privada.

, un programa para estudiantes de K-12 que , permitiéndoles transferirse a otra escuela pública o solicitar una beca para una institución privada. Aprobó un proyecto que permitía a los padres y a los miembros de la comunidad revisar los materiales educativos en las escuelas.

Presidió el Subcomité de Seguros y Banca de la Cámara y el entonces gobernador Rick Scott lo nombró a Byron miembro de la Junta Directiva del Florida South Western State College.

Donalds vive en Naples, Florida, con su esposa, Erika, y sus tres hijos: Damon, Darin y Mason Instagram/@byrondonalds

Donalds estuvo en la Cámara de Representantes de Florida hasta 2021, cuando asumió como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 19 de Florida. En este rol, buscaba consolidar una “nación más fuerte”.