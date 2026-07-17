Alerta por ciclosporiasis en el sur de Florida: las recomendaciones de los CDC para protegerse

En apenas una semana, los casos de ciclosporiasis en el sur de Florida casi se triplicaron en Miami-Dade, aumentaron en Broward y aparecieron por primera vez en Monroe. Ante el incremento de infecciones registrado en distintos estados, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) difundieron recomendaciones nacionales para reducir el riesgo de consumir alimentos o agua contaminados con el parásito.

¿Cuántos casos de ciclosporiasis se registraron en el sur de Florida?

Entre el 1° de mayo y el 11 de julio, Miami-Dade acumuló 17 casos, de acuerdo con cifras del Departamento de Salud de Florida difundidas por NBC 6 South Florida. El condado había reportado seis hasta el 4 de julio, por lo que la cantidad casi se triplicó en siete días.

Los CDC recomiendan lavar las manos y los productos frescos, cocinar completamente los alimentos y seguir las alertas sanitarias Magnific

Broward pasó de cinco a siete diagnósticos durante el mismo período. Monroe, por su parte, confirmó el primero desde el inicio del recuento. El incremento también alcanzó al conjunto de Florida. El estado pasó de 50 diagnósticos registrados entre el 1° de mayo y el 4 de julio a 96 una semana después.

Los CDC investigan el origen de varios brotes en Estados Unidos

Desde mayo, los CDC recibieron reportes de 1645 casos confirmados de ciclosporiasis adquirida dentro de EE.UU. El organismo también tiene conocimiento de más de 5100 reportes adicionales que todavía requieren análisis para determinar si cumplen con la definición de casos adquiridos en el país.

Los diagnósticos confirmados corresponden a 34 estados. Las personas afectadas consumieron alimentos dentro del país norteamericano y no habían realizado viajes internacionales durante los 14 días anteriores a la aparición de los síntomas.

Los pacientes tienen entre dos y 95 años, con una mediana de 44 años, y el 56% son mujeres. Entre las infecciones con información disponible, 141 personas, equivalentes al 9%, fueron hospitalizadas y ninguna murió.

La cifra supera ampliamente los 249 casos nacionales reportados entre el 1° de mayo y el 16 de julio de 2025. Los CDC consideran que el número real de infecciones podría ser mayor porque la ciclosporiasis suele diagnosticarse y notificarse menos de lo que corresponde.

Los CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y las autoridades sanitarias estatales y locales investigan varios grupos. Uno de los brotes reúne más de 400 infecciones en al menos cuatro estados con vínculos epidemiológicos, un patrón que podría indicar una fuente común.

Hasta el momento, las autoridades no identificaron un alimento específico como origen del brote que afecta a varios estados. En Michigan, después de realizar más de 1000 entrevistas a personas con resultados positivos, los investigadores señalaron a la lechuga y las hojas para ensalada como posibles fuentes, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada.

Las recomendaciones de los CDC para reducir el riesgo

Las principales medidas preventivas se concentran en la higiene, la preparación de los alimentos y el seguimiento de las alertas sanitarias. Los CDC recomiendan:

Lavarse las manos y limpiar cuidadosamente los productos frescos bajo agua corriente antes de comerlos, cortarlos o cocinarlos.

Lavar también los vegetales cuya etiqueta indique que fueron limpiados previamente.

Cocinar por completo los alimentos, ya que la cocción elimina el parásito.

Aplicar prácticas seguras durante la manipulación y preparación de la comida.

Consultar la información oficial sobre los alimentos que tienen mayor probabilidad de contener Cyclospora y las formas de prevenir la enfermedad.

Mantenerse al tanto de los retiros de productos y los brotes vinculados con alimentos.

¿Cómo se transmite la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora. Una persona puede contraerla al consumir alimentos o agua contaminados con materia fecal, pero la infección no suele transmitirse directamente entre personas.

Los casos tienden a aumentar durante la primavera y el verano. Los CDC consideran que la temporada anual de ciclosporiasis se extiende del 1° de mayo al 31 de agosto y señalan que brotes anteriores estuvieron relacionados con productos frescos contaminados.

Florida pasó de 50 a 96 casos en siete días, un incremento que también se reflejó en distintos condados del sur del estado CDC

Los síntomas suelen comenzar aproximadamente una semana después de la exposición, aunque pueden aparecer entre dos y 14 días más tarde. La manifestación más común es la diarrea, acompañada por pérdida del apetito, descenso de peso, distensión abdominal, náuseas y fatiga.

La fiebre leve y los vómitos son menos frecuentes. Sin tratamiento, los síntomas pueden desaparecer y regresar durante varios días, un mes o más. La enfermedad puede ser grave, aunque generalmente no representa un riesgo para la vida. Entre sus posibles complicaciones se encuentran la mala absorción de nutrientes, la inflamación de la vesícula biliar y la artritis reactiva.