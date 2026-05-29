El alcalde y comisionado de un condado en Florida que podría extender su mandato pese a límites legales

Mark Bogen, actual alcalde de Broward y comisionado del condado, analiza presentarse nuevamente a las elecciones locales de 2026 para conservar su banca en la Comisión. El dirigente sostiene que su primer período no debería computarse completo porque asumió el cargo casi dos meses después que otros funcionarios elegidos en 2014.

La demora electoral en Florida que ahora beneficia a Mark Bogen

Según Axios Miami, Bogen juró el 6 de enero de 2015, mientras que otros dirigentes electos en noviembre de 2014 asumieron semanas antes.

La demora estuvo vinculada a una disputa judicial por la candidatura write-in de Tyron Francois en el Distrito 2 de Broward. Ese conflicto obligó a postergar la primaria demócrata hasta diciembre y la elección general hasta enero.

Francois abandonó la carrera un día después de la primaria. La salida dejó sin efecto la elección general y permitió que Bogen asumiera a comienzos de 2015. Con el paso del tiempo, ese retraso terminó convirtiéndose en el eje de la discusión sobre sus límites de mandato.

Desde entonces, Bogen fue reelegido en 2018 y 2022 para representar un distrito que incluye Coconut Creek, Margate y partes de Pompano Beach, Deerfield Beach y Coral Springs. Hasta ahora, tampoco tiene rivales anotados para las elecciones locales de 2026.

El argumento legal sobre los límites de mandato en Broward

Antes del nuevo ciclo electoral, Bogen consultó al abogado del condado, Andrew Meyers, para confirmar si podía volver a competir.

Según publicó Axios Miami, la carta orgánica de Broward establece que los comisionados pueden ejercer hasta tres mandatos consecutivos completos de cuatro años. El texto también aclara que un período parcial no debe computarse dentro de ese límite.

Hasta ahora, Bogen tampoco tiene rivales anotados para las elecciones locales de 2026 (AP Foto/Steven Senne, Archivo) Steven Senne - AP

En un memorando firmado en diciembre de 2023, Meyers sostuvo que la demora en la asunción de Bogen podría modificar la forma en que debe contarse su primer mandato.

“Aunque haya ejercido la mayor parte del período, sigue siendo solamente un ‘mandato parcial’”, escribió el abogado del condado en el documento citado por Axios Miami.

Bogen defendió esa interpretación y aseguró que su candidatura cumple con las reglas locales. “La ley establece específicamente que cada comisionado tiene derecho a tres mandatos completos. También señala que un mandato parcial no debe considerarse un mandato completo”, declaró al respecto.

La candidatura de Bogen podría terminar en tribunales

La posible postulación de Bogen ya genera diversos cuestionamientos sobre cómo deben aplicarse los límites de mandato en Broward.

Consultado por Axios Miami, Michael Morley, profesor de derecho y director del Election Law Center de la Universidad Estatal de Florida, afirmó que el alcalde tiene un argumento correcto para sostener que todavía no alcanzó el límite previsto en la carta orgánica del condado.

Mark Bogen, actual alcalde del condado de Broward, en el sur de Florida, analiza presentarse nuevamente a las elecciones locales de 2026 Linkedin Mark Bogen

Morley agregó que no le sorprendería una impugnación judicial contra la candidatura, aunque recordó que los tribunales suelen favorecer la participación electoral, salvo que exista una prohibición explícita.

El propio Meyers advirtió en su memorando que su interpretación no impide futuras demandas o cuestionamientos judiciales sobre la candidatura de Bogen.