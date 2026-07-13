Alerta sanitaria en Florida: los vegetales asociados con el brote de ciclosporiasis en Miami y Palm Beach
Funcionarios detallaron pautas de higiene ante el aumento estacional de casos y aclararon que aún no existe una fuente identificada
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Las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia activa ante el aumento de casos de ciclosporiasis reportados en diversas regiones de Estados Unidos durante esta temporada. La enfermedad, provocada por un parásito microscópico, registra una incidencia relevante en Florida, que requiere atención especial por parte de los consumidores, específicamente con ciertos vegetales en regiones como Miami y Palm Beach.
Qué alimentos estuvieron vinculados con brotes anteriores de ciclosporiasis
Diversos alimentos frescos tienen una relación histórica con los brotes de ciclosporiasis registrados en EE.UU. Entre los productos identificados, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), figuran las frambuesas, la albahaca, el cilantro, los guisantes y la lechuga mesclun.
Por parte de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la investigación para determinar la fuente exacta del brote continúa en desarrollo por parte de las agencias federales y estatales. Hasta el momento, el informe oficial no identifica una lista específica de vegetales vinculados directamente con este brote de ciclosporiasis.
Las autoridades trabajan para precisar el origen del contagio y alertar a la población sobre los productos afectados. En ese marco, la autoridad enfatizó la importancia de extremar las medidas de higiene general al manipular cualquier tipo de producto fresco.
Ciclosporiasis en EE.UU. alcanza 843 casos y 86 hospitalizaciones
La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal causada por el parásito microscópico denominado Cyclospora. Los CDC confirmaron que se registraron 843 casos en todo el país hasta el 9 de julio de 2026.
El impacto nacional incluye 86 hospitalizaciones confirmadas, aunque no se reportaron fallecimientos hasta la fecha. Un total de 31 estados informaron la presencia de personas afectadas dentro de sus jurisdicciones.
En Florida, de acuerdo con NBC Miami, se reportaron alrededor de 50 casos desde que comenzó el brote en mayo. Las autoridades prevén un incremento en el número total debido al retraso natural en la notificación y el análisis de nuevas muestras. En cada región, al 10 de julio, se registraron:
- Lee: 11 casos
- Miami-Dade: nueve casos.
- Broward: cinco casos.
- Orange: cuatro casos.
- Palm Beach: dos casos.
Cómo reducir el riesgo de ciclosporiasis al manipular frutas y verduras
La prevención depende principalmente de evitar el consumo de agua o alimentos que presenten contaminación por heces. Según los CDC, las personas deben adoptar las siguientes prácticas seguras al manipular productos frescos:
- Lavado de manos: lavarse las manos con agua y jabón antes de iniciar la manipulación o preparación de frutas y verduras crudas.
- Limpieza de productos: lavar minuciosamente todas las frutas y verduras bajo el chorro de agua del grifo antes de proceder a cortarlas, cocinarlas o consumirlas.
- Uso de cepillos: utilizar un cepillo limpio para frotar frutas y verduras de textura firme, como es el caso de los pepinos y los melones.
- Eliminación de daños: retirar cualquier parte magullada o dañada de los productos frescos antes de ingerirlos.
- Almacenamiento adecuado: refrigerar las frutas y verduras que hayan sido cortadas, peladas o cocinadas en un plazo máximo de dos horas tras su preparación.
Los productos etiquetados como “prelavados” no requieren un proceso adicional de limpieza en el hogar. Ante la aparición de síntomas como diarrea acuosa, pérdida de peso o falta de apetito, resulta fundamental consultar a un médico para recibir el diagnóstico y tratamiento oportuno.
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