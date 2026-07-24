Apoyo millonario en Florida: el megadonante republicano que impulsa la candidatura de Byron Donalds a gobernador

La carrera por la gobernación de Florida sumó un nuevo capítulo con un aporte económico de gran magnitud que refuerza la campaña del congresista Byron Donalds. La contribución, realizada por Ken Griffin, uno de los empresarios más influyentes del mundo financiero y uno de los principales donantes del Partido Republicano en Estados Unidos, puso el foco en el peso que tienen los grandes aportantes en las elecciones estatales.

Donalds recibe el mayor aporte individual de un megadonante para su campaña en Florida

El fundador de Citadel, Griffin, realizó una donación de 10 millones de dólares al comité de acción política Friends of Byron Donalds, el mayor aporte individual registrado hasta el momento en la contienda por la gobernación de Florida.

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Según informó Bloomberg, el cheque tiene fecha del 17 de julio y representa un fuerte impulso financiero para la campaña del legislador republicano. El respaldo de Griffin se suma a una estructura de recaudación que continúa en crecimiento.

De acuerdo con el medio, el comité político que apoya a Donalds ya reunió aproximadamente US$95 millones hasta este viernes, una cifra que lo posiciona con una importante ventaja financiera de cara a las próximas etapas del proceso electoral.

Además del fundador de Citadel, entre los principales aportantes de la campaña también aparecen los empresarios Jeff Yass, Richard Uihlein y Thomas Peterffy, quienes forman parte del grupo de grandes donantes que respaldan la candidatura republicana.

Quién es Ken Griffin, el megadonante detrás del aporte a Donalds

Más allá de su influencia política, Griffin es una de las figuras más relevantes del sector financiero estadounidense. De acuerdo con información institucional de Citadel, fundó la firma en 1990 luego de iniciar su carrera como inversor mientras estudiaba economía en la Universidad de Harvard.

En 1986 empezó a invertir desde su dormitorio universitario y un año más tarde lanzó un pequeño fondo de cobertura basado en herramientas de análisis cuantitativo para la toma de decisiones de inversión. Esa experiencia fue el punto de partida para la creación de Citadel poco después de graduarse.

Tras trasladar las operaciones principales de su imperio financiero al estado en 2022, Griffin se consolidó como uno de los principales aportantes republicanos del país norteamericano Fortune

La compañía nació con la idea de combinar talento especializado, análisis cuantitativo avanzado y desarrollo tecnológico para identificar oportunidades dentro de los mercados de capitales. Esa estrategia la convirtió en una de las firmas de inversión alternativa más importantes del mundo, según describieron en su portal oficial.

Actualmente, según datos de Citadel, la empresa cuenta con aproximadamente 3300 profesionales y administra más de US$65.000 millones en capital de inversión. La firma también destaca que fue reconocida de manera reiterada entre los mejores lugares para trabajar en Wall Street.

Ken Griffin fortalece su influencia política en Florida

El apoyo económico a Donalds no fue la primera participación política de Griffin dentro del estado. Según Bloomberg, el empresario trasladó el núcleo de su imperio financiero a Florida en 2022, una decisión que también incrementó su presencia dentro del escenario político estatal.

El mensaje de Byron Donalds en redes sociales

Desde entonces, Griffin se convirtió en uno de los mayores donantes republicanos de EE.UU. En Florida respaldó al gobernador saliente Ron DeSantis y también realizó aportes a un comité de acción política que apoya a la senadora Ashley Moody. Con este nuevo desembolso, el empresario reafirma su participación en una de las elecciones estatales más relevantes para el Partido Republicano, al respaldar al dirigente que aparece como favorito para suceder al actual mandatario.

En un comunicado citado por Bloomberg, Griffin explicó los motivos de su decisión de apoyar al congresista republicano. “Byron Donalds se preocupa profundamente por las familias y las comunidades que hacen de Florida el mejor estado de la nación, y me enorgullece apoyarlo como nuestro próximo gobernador”, afirmó el empresario.