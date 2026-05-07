Adiós Nueva York: el multimillonario que cambia Manhattan por Miami tras un video viral de Mamdani

Ken Griffin, fundador del fondo Citadel, reactivó el debate sobre su permanencia en Nueva York. El empresario analiza trasladar operaciones relevantes hacia Florida, especialmente Miami, donde el esquema tributario resulta más favorable para su compañía.

Por qué Ken Griffin piensa en retirarse de Nueva York hacia Miami

El punto central detrás de la posible reubicación de Griffin se relaciona con el nivel de impuestos estatales y municipales aplicados a los altos ingresos en Nueva York. El empresario mostró preocupación por la estructura fiscal vigente, que impacta tanto en residentes con ingresos elevados como en decisiones corporativas de largo plazo.

Este tipo de análisis incluye no solo el impuesto sobre la renta, sino también cargas asociadas a operación empresarial y costos regulatorios, según dijo él mismo a CNBC.

Kenneth “Ken” Griffin es fundador, director y propietario de Citadel Fortune

Por su parte, Miami se ha consolidado como un destino atractivo para firmas financieras debido a su ausencia de impuesto estatal sobre la renta. El propio Citadel ya ha reforzado su presencia operativa en esa región, por lo que esta nueva estrategia representaría una expansión.

“En respuesta a lo ocurrido en Nueva York, solicitamos un permiso a la ciudad de Miami. Hemos añadido varios cientos de miles de pies cuadrados de espacio nuevo en nuestro nuevo edificio”, declaró Griffin.

Qué tiene que ver Zohran Mamdani en la decisión de Griffin

El papel del dirigente demócrata Zohran Mamdani aparece en medio del debate político sobre impuestos y grandes fortunas en Nueva York. Griffin afirmó que un video publicado por el alcalde lo expuso a un nivel de riesgo personal, al vincularlo con hechos violentos ocurridos en Nueva York.

El empresario hizo referencia al asesinato en 2024 del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido a las afueras de un hotel en el centro de Manhattan, cerca de su ático. Según sus declaraciones a CNBC, el contenido del video generó un entorno que él percibió como amenazante.

Griffin sostuvo que no mantiene conflictos personales ni disputas previas con Mamdani, pero aseguró que el material audiovisual lo convirtió en un “instrumento político”.

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El empresario calificó la publicación como inapropiada y reiteró en varias ocasiones su desaprobación. “Fue de muy mal gusto”, dijo.

“Crearemos muchos más puestos de trabajo en Miami durante la próxima década como consecuencia inmediata y directa de la desafortunada decisión del dirigente demócrata con respecto a la publicación de ese video”, declaró al medio citado.

El video de Mamdani y la respuesta al multimillonario que se quiere ir de Nueva York

Mamdani difundió un video el 15 de abril en el que propuso un nuevo impuesto sobre segundas residencias. La medida plantea una tasa anual para propiedades de lujo valoradas en más de cinco millones de dólares, cuyos dueños no residan de forma permanente en la ciudad.

El video de Mamdani y la respuesta al multimillonario que se quiere ir de Nueva York

El video se grabó frente al edificio 220 de Central Park South, donde Griffin compró en 2019 un ático cercano a US$238 millones. Fue una de las transacciones residenciales más altas registradas en Estados Unidos.

Por otro lado, en respuesta a las declaraciones de Griffin, el secretario de prensa de Mamdani, Joe Calvello, declaró a CNBC que el dirigente demócrata busca que todos los residentes de la ciudad tengan oportunidades de éxito. Eso incluye a empresarios y grandes empleadores como Griffin.

Calvello señaló que figuras como el fundador de Citadel forman parte importante del tejido económico de la ciudad. Sin embargo, subrayó que el sistema fiscal actual requiere cambios estructurales para equilibrar la carga tributaria.