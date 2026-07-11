Elecciones en Florida 2026: quiénes respaldan a Byron Donalds para suceder a Ron DeSantis como gobernador

El 18 de agosto son las elecciones primarias por la gobernación de Florida. Uno de los candidatos republicanos con mayor respaldo de cara al 3 de noviembre es Byron Donalds, quien cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump y de algunos integrantes del gabinete de Ron DeSantis, actual gobernador del estado.

Uno por uno: quiénes respaldan a Byron Donalds en las elecciones de Florida

Poco antes de formalizar su candidatura y luego de lanzar su campaña, Donalds logró reunir el apoyo de figuras republicanas influyentes en Florida. Algunas de estas son:

Donald Trump

En febrero de 2025, el presidente de EE.UU. mostró su respaldo al representante del 19.° distrito congresional de Florida en el Congreso cinco días antes de que este anunciara su candidatura. A través de su cuenta en Truth Social, lo describió como un “gran y poderoso gobernador”.

Donald Trump asegura que Donalds trabajaría en conjunto con él para trabajar su agenda migratoria Truth Social/@realDonaldTrump

Byron tiene una voz fuerte y trabajaría conmigo para impulsar nuestra agenda de Estados Unidos. Luchará para asegurar nuestra frontera, detener la delincuencia migratoria, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico, impulsar el dominio energético estadounidense y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda", dijo Trump.

Byron Donalds cuenta con el apoyo de Donald Trump desde febrero del año pasado Instagram de @byrondonalds

En mayo de este año, el republicano reafirmó su apoyo a Donalds en su red social al calificarlo como “un verdadero triunfador”.

Blaise Ingoglia

Otra de las personas que presentó su apoyo público al candidato fue Blaise Ingoglia, el director financiero de Florida cercano DeSantis conocido como el “pitbull”.

A través de un comunicado el pasado 2 de julio, el republicano lo destacó como una persona capaz de derrotar a los “demócratas radicales” que, según afirmó, buscan “destruir” el Estado del Sol.

Ingoglia fue uno de los que más apoyo la elección de Ron DeSantis como gobernador de Florida Instagram/@blaiseingoglia

“Byron Donalds tiene una sólida trayectoria conservadora en la Cámara de Representantes y el Congreso de Florida, y su experiencia en el sector privado lo capacita para abordar temas como la asequibilidad y el mercado de seguros en Florida”, señaló Ingoglia, según el sitio web de campaña de Donalds. “Así que me enorgullece respaldarlo para que sea el próximo gobernador de Florida.

James Uthmeier

Uthmeier, fiscal general de Florida, también mostró su respaldo al congresista. A través de su cuenta de X, señaló que Donalds era el candidato para suceder a DeSantis al citar su historial político.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, elogió el liderazgo conservador de Donalds y su compromiso con el avance de la agenda "Estados Unidos Primero" de Florida X/@JamesUthmeierFL

”Byron es un conservador del Freedom Caucus y un líder con experiencia en la Cámara de Representantes de Florida. Está comprometido a continuar nuestra lucha para apoyar a las fuerzas del orden, proteger a los no nacidos, respetar los derechos de los padres, defender la Segunda Enmienda y vencer a la izquierda radical. ¡Cuenta con mi respaldo para gobernador!", señaló.

Poco después de publicar el mensaje, Donalds agradeció el apoyo y destacó su compromiso de mantener al estado como “líder nacional en políticas conservadoras”.

“Espero trabajar junto a James para mantener a Florida segura, respaldar a la policía y combatir a la izquierda radical”, dijo en su cuenta de X.

¿DeSantis respalda a Donalds?

DeSantis, quien enfrenta su último mandato en Florida tras cumplir dos períodos consecutivos, aún no ha dicho quién quiere que lo reemplace.

El gobernador Ron DeSantis aun no ha apoyado a ningún candidato de cara a las elecciones primaria sdel 18 de agosto @flgovrondesantis

No obstante, a principios de 2025, DeSantis rechazó el respaldo de Trump a Donalds al destacar que el presidente “no ha sido parte de ninguna de las victorias que hemos tenido aquí”.

“Hemos logrado victorias en Florida. Necesitamos empezar a conseguir esos triunfos allí”, dijo DeSantis en una conferencia, según consignó Tampa Bay Times. “Tenemos a un tipo como Byron, que no ha formado parte de ninguna de las victorias que hemos tenido aquí contra la izquierda en los últimos años”.

Florida, la base republicana en EE.UU.

El estado cuenta con una sólida base republicana. De acuerdo con Neurelect, los republicanos lideran el registro electoral con 5.542.778 votantes inscritos.

Esta fortaleza se refleja en los cargos públicos, ya que el partido controla la gobernación, Secretaría de Estado, Fiscalía General y ambas cámaras de la Legislatura estatal.

En ese sentido, tres de los últimos cuatro gobernadores han sido republicanos. Entre ellos se encuentran: