Las reglas de la FIFA en Miami para reservar estacionamiento en el Mundial 2026: precios, plazos y requisitos

Empieza la cuenta regresiva para el Mundial 2026. Para los partidos en el Hard Rock Stadium (que se llamará “Miami Stadium” durante el torneo), el estacionamiento será costoso y estará sujeto a regulaciones estrictas.

Qué se sabe de los estacionamientos en Florida para el Mundial 2026

De acuerdo con el Miami Herald, los precios han aumentado desde el otoño pasado, cuando algunos espacios costaban US$75. Hasta el momento, los precios oficiales listados por la FIFA para los siete partidos en Miami son los siguientes:

Uruguay-Arabia Saudita a las 18 hs del 15 de junio: US$175,01

US$175,01 Uruguay-Cabo Verde a las 18 hs del 21 de junio: US$175,01

US$175,01 Escocia-Brasil a las 18 hs del 24 de junio: US$200

US$200 Colombia-Portugal a las 19.30 hs del 27 de junio: US$249,99

US$249,99 Líder del Grupo J contra el subcampeón del Grupo H a las 18 hs del 3 de julio : US$249,99

: US$249,99 Cuartos de final: ganador del partido 91 contra el partido 92 a las 17 hs del 11 de julio: US$225 dólares

US$225 dólares Partido por la medalla de bronce a las 17 hs del 18 de julio: US$249,99

El HardRock Stadium de Miami, Florida, tiene capacidad de 65.000 espectadores (Conmebol)

“Reserva la plaza de aparcamiento oficial para la Copa Mundial de la FIFA 26 en Miami. Los pases de aparcamiento solo están disponibles para quienes tengan entrada para el partido”, destaca el sitio oficial del organismo.

Reglas y requisitos de compra para los estacionamientos

Para gestionar la demanda, se han establecido normas rigurosas. En principio, todos los pases de estacionamiento deben comprarse en línea por adelantado. Por tanto, no se permitirán pagos en el sitio los días de partido.

Todos los pases de estacionamiento en Florida deben comprarse en línea por adelantado Freepik

Para acceder a los pases, los usuarios deben contar con entradas para los partidos y realizar la compra con el mismo correo electrónico vinculado a sus boletos.

Un punto a tener en cuenta es que se va a permitir un máximo de un pase de estacionamiento por cliente para cada encuentro. Los estacionamientos abrirán cuatro horas antes del inicio de los partidos.

Alternativas para facilitar el acceso durante los partidos del Mundial 2026 en Florida

Debido a las restricciones en estacionamiento, se han habilitado opciones para facilitar el acceso. El condado de Miami-Dade ofrecerá transporte gratuito los días de partido para los aficionados con entradas para cualquiera de los siete encuentros.

Los puntos de recogida designados son: la estación de Metrorail Dr. Martin Luther King, Jr., la estación Brightline Aventura, la estación Intermodal Golden Glades y el Seminole Hard Rock Hotel.

Por su parte, el tren Brightline operará rutas especiales en los días de partido hacia la estación de Aventura, situada a unas seis millas del estadio. Aunque no es obligatorio tener un boleto del servicio ferroviario para los viajes desde esa estación, sí es indispensable presentar el boleto del partido.