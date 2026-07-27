El extenista uruguayo que fue arrestado en Florida tras un episodio violento en un local deportivo

El deportista uruguayo Nicolás Xiviller Pardodeir fue arrestado el sábado 25 de julio en Doral, Florida, después de un altercado en Tennis Plaza. La policía presentó tres cargos en su contra y las cámaras de seguridad registraron daños a dos raquetas, amenazas al personal y golpes contra una puerta de vidrio. Los artículos destruidos por el deportista que reside en Miami estaban valuados en 568 dólares.

Qué ocurrió en Tennis Plaza antes del arresto de Nicolás Xiviller

Los agentes acudieron a Tennis Plaza después de recibir una denuncia por un disturbio. La policía afirmó que Xiviller dañó de manera intencional dos raquetas y que los empleados le ordenaron abandonar el establecimiento, según informó NBC6 con base en el reporte de la Policía de Doral.

El sistema de vigilancia captó al extennista durante una discusión con varias personas dentro del comercio. En la secuencia, golpeó una raqueta contra el suelo y, pocos segundos después, lanzó puñetazos y cabezazos contra la puerta de vidrio de la entrada.

Uno de los trabajadores contó a NBC6 que el personal quiso saber qué le ocurría. Ante esa consulta, Xiviller pidió que no lo tocaran y advirtió que los iba a “empujar” y a “golpear con la raqueta”. El empleado consideró que “no tiene sentido” que una persona ingrese en un negocio y rompa sus artículos. También describió la conducta del uruguayo como “una falta de respeto”.

Arresto en Doral: dónde fue localizado el extenista uruguayo

Los oficiales lo localizaron y arrestaron esa misma noche en una estación de servicio cercana. La policía procedió a arrestarlo en ese lugar. Las autoridades acusaron al extennista de agresión agravada con un arma mortal, daño criminal y conducta desordenada. El reporte policial también señaló que Xiviller amenazó a los trabajadores antes de retirarse de Tennis Plaza.

Quién es Nicolás Xiviller y cuál fue su trayectoria en la ATP y la Copa Davis

Xiviller nació el 11 de noviembre de 1998 en Montevideo y tiene 27 años, según el sitio de resultados deportivos Flashscore. En 2015, venció por 2-0 al barbadense Russell Moseley en el Grupo I de la Copa Davis. Dos años después, derrotó por 2-1 al alemán Marcel Dettinger y perdió por 2-0 ante Jan Choinski y Adrian Bodmer.

Actualmente se presenta como jugador profesional de pádel y preparador deportivo @nicolas_xiviller

Xiviller cayó frente a Enrique López-Pérez en el Challenger de Punta del Este en 2018. El 15 de mayo de ese año, se retiró durante su partido contra Álvaro López San Martín en el torneo ITF de Valldoreix.

Los trabajos de Nicolás Xiviller como entrenador de tennis y paddle en Miami

Xiviller se presenta en Instagram como exjugador del circuito ATP, jugador profesional de paddle y entrenador de deportistas en Miami. Su perfil de LinkedIn también lo identifica como técnico de tennis y pádel radicado en esa ciudad.

Sus últimas participaciones ocurrieron durante torneos disputados en 2018 @nicolas_xiviller

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, trabajó como entrenador de tennis en Polonsky-Dabul Tennis Academy entre agosto de 2018 y junio de 2021. Luego se desempeñó como director de tenis de alto rendimiento en Riviera Tennis Center desde junio de 2021 hasta junio de 2023.

Su experiencia también incluyó tareas como entrenador en Ultra Padel Club Miami, entre junio de 2022 y marzo de 2023, y en Golden Point Padel, durante abril y mayo de 2023. Además, fue jugador profesional de la Pro Padel League desde marzo de 2023 hasta enero de 2024.