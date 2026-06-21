La ley SB 156 firmada por DeSantis en Florida que busca proteger a los policías contra agresiones

Florida sumó una nueva herramienta legal para endurecer las sanciones contra quienes agredan a integrantes de las fuerzas de seguridad. La iniciativa, ya en vigor e impulsada por el gobernador Ron DeSantis, forma parte de un paquete de medidas de seguridad pública que apunta a reforzar la protección de los agentes, ampliar las penas para determinados delitos violentos y actualizar distintos aspectos del sistema penal estatal.

SB 156: qué cambios introduce la nueva legislación para proteger a los policías

El texto de la SB 156, aprobado por la Legislatura estatal, modifica varias disposiciones de las leyes penales de Florida relacionadas con los delitos cometidos contra agentes de seguridad y otros funcionarios que desempeñan tareas públicas.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

Uno de los cambios establece nuevas limitaciones respecto al uso o la amenaza de la fuerza contra policías durante arrestos o detenciones. La norma señala que una persona no estará justificada a resistirse a una detención cuando el agente actúe de buena fe y sea identificable como miembro de las fuerzas.

La ley también incorpora una definición específica del concepto “actuar de buena fe”. Según el texto, esto implica realizar esfuerzos sinceros y razonables para cumplir los requisitos legales.

Policías y agresiones: las penas que se endurecerán en Florida

La medida establece que determinados delitos, entre ellos homicidios, intentos del mismo y los involuntarios cometidos contra agentes en el ejercicio de sus funciones, podrán derivar en condenas de prisión perpetua sin posibilidad de liberación.

Además, la iniciativa amplía el universo de trabajadores protegidos por estas disposiciones. La definición de “agente de la ley” incorporará a diferentes categorías profesionales vinculadas con la seguridad pública y el sistema penitenciario.

La nueva normativa establece que los ciudadanos no están justificados para resistirse a una detención si el oficial actúa de "buena fe" y es identificable Facebook/Governor Ron DeSantis

Entre ellos figuran:

Oficiales de policía de tiempo completo y parcial.

Oficiales correccionales.

Oficiales de libertad condicional.

Agentes federales.

Personal de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

Integrantes del Departamento de Protección Ambiental de Florida.

Personal del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida.

Oficiales de libertad condicional de los condados.

La ley también contempla a otros trabajadores protegidos, como bomberos, personal médico de emergencias, empleados hospitalarios, especialistas en control de tránsito, guardias de seguridad, trabajadores de servicios públicos y otros empleados que desarrollen funciones críticas.

SB 156 y el aumento de las sanciones por ataques a funcionarios

El texto legal dispone una reclasificación automática de determinados delitos cuando sean cometidos contra personal protegido mientras realiza sus funciones oficiales. Las modificaciones contemplan las siguientes situaciones:

Una agresión simple pasará de ser un delito menor de segundo grado a uno de primer grado.

Una agresión física o batería pasará de delito menor de primer grado a delito grave de tercer grado.

Una agresión agravada pasará de delito grave de tercer grado a delito grave de segundo grado.

Una agresión física agravada pasará de delito grave de segundo grado a delito grave de primer grado.

La normativa establece condenas mínimas obligatorias en algunos casos. Quienes sean condenados por agresión agravada contra un agente deberán cumplir una pena mínima de tres años de prisión. En el caso de una agresión física agravada, la condena mínima será de cinco años de cárcel.

Ron DeSantis firma nuevas leyes de seguridad pública en Florida

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la oficina del gobernador el 16 de junio de 2026, Ron DeSantis firmó cinco proyectos de ley orientados a reforzar la seguridad pública.

La ley firmada por DeSantis que entra en vigor en julio de 2026

Las cinco iniciativas son: