Así funciona la nueva ley HB 1173 de Florida que firmó DeSantis y que impacta en los fondos de caridad

Una nueva normativa que fue aprobada en Florida y ratificada por el gobernador Ron DeSantis redefine quién puede intervenir en el manejo judicial de los fideicomisos de caridad. Con la firma de la norma HB 1173 el estado le otorgó al fiscal general estatal la autoridad exclusiva para representar ciertos intereses públicos en casos judiciales relacionados con fondos fiduciarios de beneficencia, cuya administración principal esté establecida en el Estado del Sol.

Qué cambia con la HB 1173: el nuevo rol del Fiscal General de Florida

La ley HB 1173 modifica varios artículos del Código de Fideicomisos de Florida con un objetivo claro: centralizar la autoridad en materia de fondos fiduciarios caritativos en manos del fiscal general del estado.

Según el análisis legislativo, la norma busca evitar litigios interestatales y aplicar de manera uniforme las leyes de Florida Facebook Ron DeSantis

Según el análisis legislativo de la Cámara de Representantes de Florida, esta legislación busca limitar lo que se conoce como la “excepción de interés especial” del derecho común, lo que impide que funcionarios públicos de otros estados interfieran en asuntos legales vinculados con fideicomisos caritativos operativos en Florida.

Esta ley establece que:

El fiscal general de Florida posee la autoridad exclusiva para representar al público general, beneficiarios caritativos no nombrados y cualquier persona con un interés especial, pero no específicamente designada, en un fideicomiso caritativo administrado en Florida.

posee la para representar al público general, beneficiarios caritativos no nombrados y cualquier persona con un interés especial, pero no específicamente designada, en un fideicomiso caritativo administrado en Florida. Esa autoridad se extiende a todos los procesos judiciales , tanto dentro como fuera del estado, que aborden temas relacionados con la administración de estos fideicomisos.

, tanto dentro como fuera del estado, que aborden temas relacionados con la administración de estos fideicomisos. Además, se impide de manera explícita que cualquier fiscal general o funcionario público de otro estado tenga la facultad legal para presentar demandas o intervenir en esos casos.

Lo que la ley de Florida ahora impide: la intervención de otros estados

Uno de los elementos más destacados de la nueva ley es la exclusión explícita de actores externos. De ahora en adelante, ni el fiscal general ni ningún otro funcionario público de otro estado podrá hacer valer los derechos de beneficiarios no nombrados o con interés especial en fideicomisos caritativos si estos se administran desde Florida.

Según el análisis del comité de la Cámara de Representantes de Florida, el objetivo principal de esta disposición es frenar litigios interestatales que podrían interferir con la aplicación uniforme de las leyes locales sobre fideicomisos. El texto afirma que estas acciones legales externas “ya no tendrán legitimidad legal bajo el nuevo marco jurídico”.

El Fiscal General ahora es el único con legitimidad para defender a beneficiarios no nombrados en disputas judiciales sobre estos fideicomisos sebra - Shutterstock

Qué implica para los fideicomisos caritativos en Florida

En la práctica, esta ley redefine quién puede hablar en nombre de los intereses públicos cuando se trata de fideicomisos caritativos establecidos en Florida. Antes, ciertos individuos u organizaciones podían hacer valer sus intereses al alegar tener un “interés especial” en el objeto de beneficencia. Ahora, esa vía queda clausurada si no cuentan con el aval del fiscal general del estado.

Esto podría generar un impacto significativo en los siguientes aspectos:

Conflictos legales: se reducen las posibilidades de que múltiples actores de distintos estados reclamen en simultáneo ante los tribunales.

se reducen las posibilidades de que múltiples actores de distintos estados reclamen en simultáneo ante los tribunales. Supervisión centralizada: el fiscal general pasa a ser el único portavoz legal en casos complejos donde hay múltiples intereses difusos o beneficiarios indeterminados.

el fiscal general pasa a ser el único portavoz legal en casos complejos donde hay múltiples intereses difusos o beneficiarios indeterminados. Protección de fideicomisarios: la ley también puede ofrecer un marco más predecible y seguro para quienes administran fideicomisos, al limitar el número de potenciales demandantes con legitimidad para cuestionar sus decisiones.

La ley protege a administradores de fideicomisos al reducir demandantes externos y centralizar la supervisión afotostock - Shutterstock

Cuándo entra en vigencia y qué impacto económico tiene la nueva ley de Florida

La HB 1173 entró en vigor apenas se convirtió oficialmente en ley, gracias a la firma del gobernador DeSantis. Además, según el análisis no partidista preparado por el personal del comité legislativo, esta normativa no genera un impacto fiscal directo, es decir, no implica gastos nuevos para el estado de Florida ni ingresos adicionales.