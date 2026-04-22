La ley SB 606 firmada por DeSantis que impacta a restaurantes en Florida y entra en vigor en pleno Mundial 2026
La normativa obliga a detallar recargos, propinas automáticas y costos ocultos en menús, tickets y plataformas digitales en el estado
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El estado de Florida implementará desde julio un conjunto de nuevas reglas que obligarán a los restaurantes y negocios de hospitalidad a detallar de forma explícita los cargos adicionales que aplican a los consumidores. La medida forma parte de la Ley del Senado 606, promulgada el 2 de junio de 2025.
Ley SB 606 en Florida: qué cambia para restaurantes y consumidores
La normativa modifica la Sección 509.214 de los estatutos de Florida e incluye a restaurantes, hoteles, servicios de catering y otros establecimientos que ofrecen alimentos y alojamiento al público. Aunque la ley ya está vigente en parte, el capítulo vinculado a cargos en restaurantes entrará en vigor el 1° de julio, en paralelo con la realización del Mundial de Fútbol en la ciudad de Miami.
El texto legal introduce el concepto de “cargo por operación”, definido como cualquier importe obligatorio que se suma al precio de comidas y bebidas. Dentro de esta categoría se incluyen:
- Recargos por servicio.
- Propinas automáticas.
- Costos por uso de tarjeta de crédito.
- Tarifas de entrega.
- Otros cargos adicionales aplicados por los establecimientos.
La legislación exige que estos cargos sean informados antes de concretar la compra, mediante avisos visibles en menús, plataformas digitales, contratos o cualquier canal de venta utilizado por el comercio.
Nuevas obligaciones para locales gastronómicos en Florida desde julio de 2026
A partir de la fecha de entrada en vigor, los locales deberán detallar el monto o porcentaje de cada cargo adicional y explicar su finalidad de manera clara. El formato del aviso también está regulado: la tipografía utilizada para informar estos cargos debe ser igual o mayor que la empleada en la descripción de los productos ofrecidos.
En los casos en que el establecimiento no utilice menús formales, la información deberá exhibirse en carteles visibles ubicados en áreas de atención, como mostradores o cajas.
Cómo deben detallar recargos los restaurantes en tickets y facturas en Florida
La ley dispone que los comprobantes de pago incluyan un desglose detallado de cada concepto cobrado al cliente. Los recibos deberán presentar líneas separadas para la propina, el cargo por operación y el impuesto sobre las ventas, y tendrán que evitar la inclusión de montos agrupados.
Si un cargo adicional incorpora una propina automática, esa información tendrá que indicarse de forma específica en el comprobante para diferenciar ambos conceptos.
El alcance de estas reglas no incluye planes de comidas previamente contratados, paquetes turísticos ni servicios con precio cerrado informado antes de la compra. Además, la ley establece que el incumplimiento de estas obligaciones no habilita a los consumidores a iniciar demandas civiles contra los establecimientos.
La aplicación y control de la normativa queda bajo la órbita del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida (DBPR, por sus siglas en inglés).
Multas y sanciones en Florida por incumplir la ley SB 606
Los comercios que no cumplan con los requisitos de información podrán recibir sanciones administrativas por parte de las autoridades estatales:
- Las multas previstas oscilan entre US$100 y US$1000 por infracción, y pueden acumularse si la falta se mantiene durante varios días de operación.
- En situaciones de reiteración o incumplimientos considerados graves, el organismo regulador tiene la facultad de suspender o revocar la licencia comercial del establecimiento.
La entrada en vigor de estas disposiciones coincide con la fase final del Mundial 2026, que tendrá a Miami como una de sus sedes. El calendario incluye partidos entre el 15 de junio y el 18 de julio, con encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias en esa ciudad.
La aplicación de la ley durante ese período implicará que los establecimientos gastronómicos operen bajo las nuevas condiciones, en un contexto de alta demanda vinculada al evento deportivo.
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