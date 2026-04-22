Spanberger se defiende tras ser tildada de hipócrita por los republicanos en Virginia: “Mantengo mi compromiso”

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, respondió a las críticas de legisladores republicanos que la acusaron de hipocresía tras respaldar el rediseño del mapa electoral, luego de haber defendido previamente un modelo bipartidista.

Spanberger rechaza acusaciones de hipocresía de los republicanos

El conflicto se da en un contexto en el que el nuevo mapa aprobado por los votantes podría inclinar de forma significativa el equilibrio político del estado y tener impacto directo en el control de la Cámara de Representantes de EE.UU. Ante esto, republicanos de Virginia acusaron a la gobernadora de actuar en beneficio de su propio partido, al calificar su decisión como incoherente.

Spanberger señaló que la medida busca luchar con la ofensiva de Trump a pocos meses de las elecciones de medio término X/@SpanbergerForVA

Por su parte, Spanberger afirmó en un comunicado que los votantes de Virginia ya se expresaron en las urnas al aprobar una medida provisional para frenar presiones externas sobre la redistribución de distritos.

La gobernadora Abigail Spanberger firmó un paquete con más de 20 leyes en Virginia que aborda los altos costos de la atención médica, la vivienda y la energía @SpanbergerForVA

Durante un mensaje en video, la gobernadora defendió el resultado del referéndum y prometió: “Mantengo mi compromiso de garantizar que la comisión bipartidista de redistribución de distritos de Virginia retome sus funciones”. Además, aseguró que su objetivo es proteger el modelo de rediseño electoral aprobado previamente por los votantes.

Virginia voters made their voices heard last night.



We are responding to actions other states took at the behest of the President. We are meeting the urgency of this moment. And, importantly, we are preserving Virginia’s bipartisan redistricting process into the future. pic.twitter.com/b0M0fYxhLc — Governor Abigail Spanberger (@GovernorVA) April 22, 2026

Aun así, en medio de la controversia, la demócrata ha perdido popularidad. Según una reciente encuesta del Washington Post-Schar School , realizada a fines de marzo, el 46% de los virginianos desaprueba su gestión, mientras que el 47% la aprueba.

Por qué ha recibido críticas la gobernadora de Virginia

Spanberger es criticada principalmente por líderes y estrategas republicanos en Virginia, quienes aseguran que pasó de oponerse a la redistribución de distritos a apoyarla una vez en el poder.

El rediseño consistía en un mapa que podría dar una ventaja de hasta 10 a 1 a los demócratas, elaborado por la presidenta del Senado, L. Louise Lucas, y respaldado por Spanberger, según WFMD. Los exgobernadores de Virginia, George Allen y Glenn Youngkin, están entre los opositores de la iniciativa.

“He aquí el gran engaño”, dijo también el republicano Michael Webert, al publicar una captura de pantalla de un reportaje de octubre pasado donde se señala la promesa de Spanberger.

Pero no solo los políticos republicanos la han exhibido. La organización sin fines de lucro Unleash Prosperity criticó a la demócrata por otra de sus promesas supuestamente no cumplidas.

Reprocharon que la actual gobernadora prometió reformar los impuestos, mientras los republicanos proponen nuevos pagos sobre servicios cotidianos como la tintorería, las membresías de gimnasio y el cuidado de mascotas. “Virginia no puede permitirse esto”, dice el video de la organización.