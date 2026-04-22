Avanza la cooperación con el ICE: Houston aprobó hoy una enmienda que amplía las detenciones de migrantes
La enmienda, aprobada este 22 de abril, elimina el límite de 30 minutos que impedía a la policía retener a personas a la espera de agentes federales; Abbott había amenazado con retirar US$114 millones en fondos de seguridad
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El Concejo Municipal de Houston aprobó este 22 de abril una enmienda que amplía la cooperación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esto ocurrió después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazara con retirar US$114 millones en fondos estatales de seguridad pública si la ciudad no modificaba su ordenanza migratoria.
El conflicto entre Abbott y Houston por la nueva ordenanza sobre el ICE
A través de su cuenta oficial de X, el mandatario resaltó que la agencia federal detuvo a 277 inmigrantes ilegales en las últimas dos semanas en la zona, incluyendo a homicidas y traficantes.
“Houston, esto es lo que está pasando en tu ciudad. Apoya a tus ciudadanos, no a los criminales que les hacen daño”, expresó.
La protesta de Abbott surgió mientras el Concejo Municipal esperaba votar una enmienda para modificar la ordenanza y evitar el retiro de US$114 millones en subvenciones estatales para seguridad pública.
De acuerdo con The Texas Tribune, la disputa comenzó el pasado 8 de abril, cuando el Concejo de Houston aprobó, por 12 votos contra cinco, una regla que impedía a los oficiales locales prolongar detenciones, como en paradas de tránsito, por más de 30 minutos a la espera de agentes del ICE.
Sin embargo, tras las amenazas financieras de la oficina de Abbott lanzadas el 13 de abril, el alcalde John Whitmire retrocedió en su postura inicial y promovió cambios urgentes en la política.
La enmienda, finalmente aprobada este 22 de abril, elimina el límite de tiempo y otorga a la policía mayor discreción para extender las detenciones si descubre “otros propósitos legítimos” durante el procedimiento.
Además, el texto borra las aclaraciones que indicaban que las órdenes administrativas del ICE son de carácter civil y no equivalen a una causa probable para un arresto criminal bajo la Cuarta Enmienda.
Presión financiera sobre las ciudades en Texas
Houston no es la única ciudad bajo la mira del gobierno estatal. La oficina de Abbott también amenazó con retirar:
- US$87 millones en subvenciones y fondos de seguridad para el Mundial 2026 a la ciudad de Dallas.
- US$2,5 millones en subsidios a Austin.
Ambas ciudades mantienen reglas similares que prohíben a la policía prolongar detenciones por motivos migratorios.
En el caso de Houston, la presión escaló al ámbito judicial, ya que la oficina del fiscal general Ken Paxton presentó una demanda contra la ciudad para forzar el cumplimiento de las leyes estatales de cooperación.
Las respuestas de sindicatos y defensores de derechos civiles de Houston
El presidente del Sindicato de Oficiales de Policía de Houston, Douglas Griffith, se mostró a favor de la enmienda actual y argumentó que protege a los agentes, además de garantizar el cumplimiento de la ley estatal.
Por el contrario, grupos como la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas denunciaron que los cambios vacían el propósito de la ordenanza original.
Tras la aprobación del Concejo, decenas de manifestantes se concentraron frente al ayuntamiento para exigir que se mantengan las protecciones a la comunidad inmigrante en la ciudad y en todo el estado.
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