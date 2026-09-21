Avanza el ICE: qué se sabe del operativo masivo con 500 inmigrantes detenidos en Florida

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizó entre el 24 y el 27 de agosto un operativo contra personas con estatus irregular en Florida. La intervención terminó con 500 arrestos y contó con la participación de agencias federales, estatales y locales.

500 arrestos: así fue el operativo del ICE en Florida

En un comunicado oficial, la agencia informó que el operativo se desarrolló en el suroeste del estado por la Patrulla de Carreteras de Florida, la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, la Guardia Nacional de Florida, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).

El ICE realizó un operativo en Florida que terminó con 500 migrantes detenidos Imagen ilustrativa generada con IA

Entre las personas detenidas había individuos con cargos o antecedentes relacionados con violencia doméstica, agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, accidentes con fuga, posesión de drogas, conducción sin licencia, resistencia a la autoridad y reingresos después de una deportación, según la información difundida por las autoridades.

Las detenciones tuvieron como uno de sus principales escenarios el área de Fort Myers y el condado de Lee.

El ICE destacó el arresto de un haitiano acusado de asesinato

Uno de los casos destacados fue el de Whycliff Longin, de 28 años, ciudadano haitiano que solicitaba asilo en el país norteamericano.

Según la oficina del sheriff del condado de Lee, el 27 de agosto los agentes acudieron a una vivienda de Lehigh Acres después de recibir una llamada al 911 de una mujer que aseguró haberse escapado de un ataque y refugiado en una habitación.

Whycliff Longin, migrante detenido por el ICE en Florida, enfrenta cargos por delitos graves Lee County Sheriff’s Office

Los agentes encontraron a Longin mientras huía de una vivienda cercana y posteriormente localizaron a otra mujer muerta dentro de una habitación, con signos evidentes de traumatismo. El médico forense determinó que la muerte había sido un homicidio.

Longin fue acusado de asesinato en segundo grado, intento de asesinato, agresión sexual y robo con violencia. Luego del operativo, permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Lee.

Las autoridades también informaron sobre la detención de un ciudadano hondureño acusado de abusar sexualmente de dos menores y de otra persona identificada por el ICE como presunto integrante de un cartel mexicano.

Otro de los detenidos fue Noe Lux Castro, de 24 años, ciudadano guatemalteco. La agencia sostiene que ingresó a EE.UU. sin pasar por inspección y que, durante su arresto, tomó el dispositivo Taser de un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida e intentó utilizarlo contra él.

Noe Lux Castro, inmigrante indocumentado de 24 años originario de Guatemala que fue detenido por el ICE en Florida ICE

Castro enfrenta cargos por obstruir a un agente del orden público y por resistirse a la autoridad.

Entre los arrestados también estuvo Olmen Noel Vargas-Mendoza, de 40 años, a quien el ICE atribuye tres reingresos a EE.UU. sin inspección y antecedentes por violencia doméstica.

También fue implicado Marlon Rolando Calderón-Castellón, de 43 años, señalado por la agencia por haber reingresado al país después de una expulsión y por contar con antecedentes por agresión y posesión ilegal de drogas.

El ICE detiene a migrantes sin antecedentes penales en redadas

En su comunicado, el ICE también mencionó a ciudadanos de Guatemala, México, Honduras y Venezuela con distintos antecedentes o situaciones migratorias.

Entre ellos había personas con órdenes de expulsión previas y otras acusadas de haber regresado al país después de una deportación.

Agentes del ICE intentan entrar por la fuerza en negocios locales en California

Más allá del enfoque que le dio la agencia federal a los arrestos, muchos extranjeros sin cargos pendientes suelen ser detenidos en este tipo de operativos.

De acuerdo con The Washington Post, desde que comenzó el segundo gobierno de Donald Trump, el ICE arrestó a más de 500.000 migrantes y aproximadamente el 40% no tenía antecedentes penales.