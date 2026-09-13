Bryan Avila: “Mis padres huyeron de la Cuba comunista y dejaron atrás todo”

El abandono de un hogar y un negocio en Cuba marcó la historia familiar de Bryan Avila, el compañero de fórmula de Byron Donalds en las elecciones en Florida de noviembre. Sus padres emigraron al Estado del Sol en busca de libertad y de una nueva vida para su familia, una experiencia que el dirigente incorporó como uno de los ejes de su mensaje político.

¿Por qué los padres de Bryan Avila huyeron de Cuba?

El republicano relató la historia durante un discurso en español pronunciado en la Torre de la Libertad, en Miami, según un video del acto publicado por Forbes.

Avila contó que sus padres “huyeron de la Cuba comunista” y dejaron atrás su hogar y su negocio porque “sabían lo que pasa cuando el gobierno toma el control”. Luego resumió las consecuencias que atribuye a ese sistema: “Desaparece la libertad y el socialismo reemplaza las oportunidades con la miseria”.

La familia eligió Florida para iniciar una nueva vida. El candidato explicó que sus progenitores llegaron al estado para trabajar, practicar su fe, formar una familia y ofrecerles un futuro a sus hijos. Ese recorrido personal, señaló, fundamenta su actividad política. “Por eso lucho”.

Cómo la historia de los padres de Bryan Avila marcó su mensaje político en Florida

Avila destacó su vínculo con Hialeah, la ciudad donde nació y creció. Durante el acto, manifestó su orgullo por sus orígenes y saludó a los residentes de esa comunidad que se encontraban entre los asistentes.

La experiencia de sus padres funcionó como punto de partida para presentar su compromiso electoral. El dirigente aseguró que la defensa de la libertad será una de las prioridades de la fórmula que integra con Donalds.

El republicano expresó que la comunidad cubana sabe a dónde “lleva el socialismo”. Bajo esa premisa, prometió que esa ideología “nunca tendrá un hogar en el estado de Florida”.

Avila atribuyó al control estatal la pérdida de libertad y el reemplazo de las oportunidades por la miseria Instagram @bryanavilafl

Donalds y Avila: las prioridades de la fórmula republicana en Florida

El dirigente aceptó integrar la fórmula republicana como candidato a vicegobernador junto a Donalds en las elecciones generales del 3 de noviembre. Al anunciar su decisión, definió como misión conjunta “proteger el sueño de Florida”.

Avila enumeró las prioridades que pretende impulsar desde el gobierno estatal en caso de ganar. En este sentido, aseveró que junto a su compañero de fórmula lucharán por “una Florida más asequible” y “por comunidades seguras”.

También planteó que la elección exige preservar los principios defendidos por su espacio. El candidato sostuvo que existe “una libertad que defender y un futuro que proteger” y afirmó que un eventual gobierno de Donalds mantendrá al estado “libre, fuerte y próspero”.

Quién es Bryan Avila: su carrera política, militar y académica en Florida

Al presentar su candidatura, Avila repasó los cargos que ocupó en Florida. El dirigente se desempeñó como representante estatal y senador en Tallahassee, además de alcanzar el rango de capitán en la Guardia Nacional del estado.

Avila asumió la misión de “proteger el sueño de Florida” junto con el candidato republicano a gobernador Instagram @bryanavilafl

Su actividad política comenzó en 2009, cuando se incorporó al Comité Ejecutivo Republicano de Miami-Dade. En 2013 asumió la vicepresidencia de ese organismo. Entre 2011 y 2014, formó parte de la Junta de Planificación y Zonificación de Hialeah. También integró la Junta de Becas de la ciudad entre 2012 y 2014.

En el ámbito académico, obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Miami en 2006. Después completó dos maestrías en la Universidad Internacional de Florida: una en Administración Pública y otra en Ciencias en Justicia Penal.