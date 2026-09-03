Byron Donalds, candidato republicano en Florida: “Tuve el honor de obtener el respaldo del gobernador”

El respaldo de Ron DeSantis a Byron Donalds marca un nuevo capítulo en la carrera por la gobernación de Florida, después de una primaria en la que el actual congresista se impuso con el apoyo del presidente Donald Trump. El anuncio se produjo durante un encuentro republicano en Tampa.

Byron Donalds recibió el respaldo de DeSantis en Florida

El gobernador confirmó públicamente su apoyo a Donalds durante el Florida GOP Leadership Forum, realizado en Tampa.

De acuerdo con Fox News, DeSantis anunció que respalda al conjunto de candidatos republicanos que competirán por distintos cargos estatales, entre ellos el congresista y candidato a mandatario estatal.

Durante el encuentro, DeSantis afirmó: “Esta noche respaldo la lista de candidatos porque sé que es importante para el estado de Florida”.

El gobernador compartió el escenario con Donalds, el fiscal general estatal, James Uthmeier, el director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, y el comisionado de Agricultura, Wilton Simpson.

DeSantis presentó a los cuatro dirigentes como “nuestro equipo republicano ganador para 2026”, según informó WESH 2, en una demostración pública de unidad partidaria de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó a Byron Donalds y a los demás candidatos republicanos de 2026 como el "equipo republicano ganador" GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donalds celebró el apoyo de DeSantis y destacó su gestión en Florida

Poco después del anuncio, Donalds reaccionó a través de su cuenta en X y calificó el respaldo como un honor. En el mensaje, el candidato vinculó su proyecto político con la gestión desarrollada por DeSantis durante sus años al frente del estado.

“Esta noche tuve el honor de recibir el respaldo del gobernador Ron DeSantis”, escribió Donalds. En ese sentido, destacó que el republicano logró convertir a Florida en “la envidia de Estados Unidos” y agregó que, como “próximo gobernador”, defenderá el “sueño de Florida”.

El mensaje de Donalds tras recibir el apoyo de DeSantis en Florida Captura de pantalla

Con las primarias republicanas y demócratas ya definidas, Donalds tendrá como rival en las elecciones generales del 3 de noviembre al candidato David Jolly, un exrepresentante federal que formó parte del Partido Republicano anteriormente.

Según las encuestas más recientes en Florida, la disputa entre Donalds y Jolly presenta una carrera cerrada. Un sondeo de Hart Research Associates realizado entre el 10 y 13 de agosto incluso mostró una ventaja de 46% a 45% a favor del demócrata en la intención de voto.

DeSantis mantuvo distancia con Donalds durante las primarias de Florida

La definición del gobernador llegó después de una interna republicana en la que Donalds se impuso sobre los demás aspirantes. Entre ellos se encontraba el vicegobernador Jay Collins, quien tiene una relación política cercana con el actual mandatario.

DeSantis presentó a Donalds junto a otros dirigentes estatales y manifestó su apoyo de cara a las elecciones del 3 de noviembre X de Donalds

Según WESH 2, Collins perdió frente a Donalds por más de 380.000 votos en las primarias realizadas en agosto. De esta manera, el congresista obtuvo la candidatura republicana para las elecciones generales y quedó encaminado hacia una disputa que determinará quién ocupará la gobernación durante el próximo período.

La posición de DeSantis durante esa etapa había sido de cautela. Al encontrarse constitucionalmente impedido de buscar un tercer mandato consecutivo, el gobernador no intervino públicamente en favor de un candidato antes de la primaria.

El actual mandatario no pudo presentarse porque la Constitución de Florida establece que una persona que haya ejercido como gobernador durante dos períodos consecutivos no puede ser elegida para el período inmediatamente siguiente.