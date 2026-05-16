En Arizona: es de origen mexicano, fue aceptado en 49 universidades de EE.UU. y recibió becas por millones de dólares

Joseph Parra Miguel, un joven de 18 años hijo de inmigrantes mexicanos en Arizona, logró algo inusual en Estados Unidos: fue aceptado en 49 universidades y colegios comunitarios, además de recibir ofertas de becas académicas por más de 5 millones de dólares.

Joseph Parra, el joven de Arizona hijo de mexicanos que obtuvo millones en becas universitarias

El caso de Joseph Parra, de 18 años, se destacó por su dedicación, pero también porque, de acuerdo con Local 10, rompió un récord y ganó la beca más grande en la historia de su distrito en Phoenix.

En una entrevista con Univisión, el joven dijo sentirse orgulloso y emocionado por los resultados académicos que obtuvo. Además, afirmó que más allá de los reconocimientos, lo que desea es apoyar a otros y recompensar a sus padres.

Según compartió, su mamá y su papá son originarios de una comunidad rural en el sur de México y que el contacto con sus raíces lo inspiró a esforzarse más. En esa línea, relató que visitó los pueblos de su familia en varias ocasiones y que gracias a ello fortaleció su identidad, aprendió más de su cultura y hoy se siente orgulloso de ella.

Así, dijo que quiere retribuir a sus padres todo el sacrificio que tuvieron que hacer para sacarlo adelante en Estados Unidos. “Ellos vinieron aquí sin nada. Quiero ayudar a mi familia y a la comunidad aquí en Arizona”, declaró Parra, quien agregó que se esforzará por ser un profesional que contribuya con su labor.

Qué universidad eligió Joseph Parra tras recibir 49 admisiones en EE.UU.

A pesar de que fue aceptado en distintas universidades destacadas a nivel nacional, Joseph Parra tomó la decisión de quedarse cerca de su familia. En ese sentido, dijo que planea estudiar negocios y cultura en la Universidad Estatal de Arizona, donde también estudia su hermana.

Jospeh Parra tiene el récord de la beca más alta en su distrito que alcanzó los US$5 millones Phoenix Union High School District

El joven se graduó de Phoenix Coding Academy, una escuela enfocada en ciencias, arte y tecnología. Su consejera Katy Zaiser dijo que la escuela trabaja con sus estudiantes desde el primer día de clases hasta que inician su proceso de solicitudes universitarias y que Parra destacó por su nivel de compromiso. “Lo que logró fue una hazaña extraordinaria, me siento sumamente orgullosa de él”, afirmó la mujer.

Cuáles son los costos para estudiar en Arizona State University en 2026

Joseph Parra tomó la decisión de asistir a la Universidad Estatal de Arizona en donde, según la página de internet de la institución, los alumnos deben pagar tanto la colegiatura como las tarifas adicionales por el uso de tecnología y gimnasio.

Aunque los costos varían de acuerdo con diversas circunstancias, entre ellas si el estudiante es residente o no de Arizona, la colegiatura por año para estudiar una licenciatura en la universidad es de entre US$12.000 y US$32.000 al año.

El joven tomó la decisión de quedarse cerca de casa y estudiar en la Universidad Estatal de Arizona Universidad Estatal de Arizona

Además, la universidad cobra otras tarifas para apoyar programas en beneficio de los estudiantes, por ejemplo: