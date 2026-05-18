La ley de seguridad HB 757 firmada por DeSantis que podría influir en millones de estudiantes de Florida

La seguridad de los estudiantes y empleados en los centros educativos volvió a ocupar un lugar central en la agenda de Florida luego de que el gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 757, una normativa que amplía medidas de protección y vigilancia en universidades y colleges públicos del estado.

Qué cambia con la ley HB 757 en Florida

La ley incorpora distintas medidas destinadas a fortalecer la seguridad dentro y alrededor de los campus educativos en el Estado del Sol.

Entre los cambios más relevantes aparecen nuevas exigencias operativas y modificaciones en las sanciones penales relacionadas con armas de fuego.

La ley firmada por DeSantis busca prevenir y contener de mejor manera los incidentes con armas en instituciones educativas de Florida AP/Sock en Canva

Según el texto de la normativa, estos son algunos de los cambios más importantes:

Expansión del programa Guardian Program a instituciones públicas postsecundarias de Florida.

a instituciones públicas postsecundarias de Florida. Creación de un delito grave de segundo grado para quienes disparen un arma dentro de un radio de 1000 pies (304 metros) de una escuela .

para quienes dentro de un radio de 1000 pies (304 metros) de una . Obligación de desarrollar planes de respuesta frente a atacantes activos.

frente a atacantes activos. Implementación de equipos de gestión de amenazas para detectar riesgos potenciales.

Estas disposiciones buscan estandarizar protocolos de actuación ante situaciones críticas y aumentar la capacidad de reacción dentro de los centros educativos estatales.

El Guardian Program llegará a colleges y universidades de Florida

Uno de los puntos más importantes de la HB 757 es la ampliación del llamado “Chris Hixon, Coach Aaron Feis and Coach Scott Beigel Guardian Program”.

Este programa fue creado originalmente en 2018 a través de la “Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act”, aprobada luego del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School.

El sistema permite que individuos entrenados puedan desempeñarse como guardianes armados dentro de campus educativos con el objetivo de disuadir o responder ante posibles ataques.

Hasta ahora, la iniciativa estaba orientada principalmente a escuelas de niveles básicos y medios, pero la nueva ley habilita su incorporación en instituciones públicas de educación superior.

Entre otras medidas, la ley de Florida que firmó DeSantis amplía el programa de protección armada Facebook Governor Ron DeSantis

Según un comunicado oficial del gobierno estatal, quienes participen como guardianes deberán atravesar un proceso de selección y entrenamiento riguroso coordinado por oficinas locales de sheriff.

Los requisitos incluyen evaluaciones psicológicas, controles antidrogas y al menos 144 horas de capacitación intensiva.

Nuevos protocolos de seguridad obligatorios en los campus de Florida

La HB 757 también obliga a colleges y universidades públicas a diseñar mecanismos formales de actuación frente a incidentes violentos.

Entre ellos aparecen los llamados planes de respuesta ante atacantes activos, destinados a coordinar evacuaciones, comunicación interna y acciones inmediatas durante emergencias.

Ron DeSantis Presentó La Nueva Ley Sobre Armas

Además, cada institución deberá contar con equipos de manejo de amenazas capaces de identificar comportamientos o situaciones que puedan representar riesgos para la comunidad educativa de Florida.

La intención es detectar señales tempranas que permitan intervenir antes de que ocurra un episodio grave.

Otro aspecto incorporado por la legislación son los procedimientos de reunificación familiar.

Estas medidas apuntan a organizar el contacto entre estudiantes y sus familias en caso de emergencia, para evitar que se genere desinformación durante situaciones críticas.

La HB 757 establece penas mayores por armas cerca de escuelas

La ley firmada por DeSantis también modifica el tratamiento penal para quienes disparen armas cerca de establecimientos educativos.

A partir de la nueva normativa, efectuar disparos dentro de un perímetro de 1000 pies (304 metros) de una escuela pasará a constituir un delito grave de segundo grado.

Con esta medida, el gobierno estatal intenta aumentar las consecuencias legales vinculadas a hechos potencialmente peligrosos alrededor de campus y escuelas.