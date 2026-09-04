Capturado por el FBI: hizo fraude con la green card, lo acusan de ser espía cubano y fue deportado desde Florida

Fernando Armando Valdés Pérez, un ciudadano cubano y guatemalteco de 61 años que vivía en Kendall, Florida, fue detenido el 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami y deportado el 7 de agosto, después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo señalara como un activo de inteligencia cubana que habría ocultado sus vínculos con el régimen de La Habana para obtener la green card.

Cómo fue detenido el presunto espía cubano en Florida

La detención se produjo durante una operación en la que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el FBI de Miami y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Después del arresto, Valdés Pérez fue sometido a un procedimiento administrativo de expulsión antes de ser efectivamente removido de EE.UU.

Según un comunicado oficial del ICE, el hombre tenía estatus de residente permanente legal, pero lo habría obtenido de manera fraudulenta al ocultar su presunta afiliación con el gobierno cubano.

Matthew Elliston, director de Operaciones de Detención y Deportación de la agencia federal en Miami, afirmó que quienes esconden vínculos con servicios de inteligencia extranjeros para obtener beneficios migratorios representan una amenaza para la seguridad nacional.

La actividad del espía cubano en Florida, según el ICE y el FBI

La investigación federal sostiene que Valdés Pérez habría desarrollado actividades de inteligencia desde mediados de la década de los 90. Néstor Yglesias, portavoz del ICE, dijo a Local 10 que su misión era infiltrarse e informar sobre comunidades de exiliados y disidentes cubanos en América Latina y Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, consiguió acercarse a distintas figuras del exilio y ganó la confianza de Luis Posada Carriles, el fallecido disidente anticastrista. El ICE también afirmó que permaneció cerca de otras figuras cubanas y cubanoamericanas conocidas en el sur de Florida hasta su arresto.

Fernando Armando Valdés Pérez, ciudadano cubano y guatemalteco señalado por el ICE como un activo de la inteligencia cubana, fue detenido en Miami y posteriormente removido de Estados Unidos ICE

El señalamiento de la agencia describe una actividad prolongada del migrante. Según el ICE, “habría presentado durante años una imagen contraria al comunismo cubano mientras recopilaba información sobre personas y organizaciones vinculadas al exilio”.

La acusación del ICE por fraude migratorio al obtener la green card

Uno de los puntos clave del caso es el proceso migratorio de Valdés Pérez. Según la entidad, la omisión sobre sus vínculos con el régimen cubano le permitió obtener un estatus migratorio al que no habría tenido derecho de haber declarado esa información.

El hombre fue deportado de Estados Unidos el 7 de agosto, tras una investigación de las autoridades federales Shutterstock / ICE

El ICE considera que esa maniobra para obtener la green card constituyó fraude migratorio y utilizó ese argumento para iniciar el procedimiento administrativo que terminó con su expulsión.

Santiago Álvarez, uno de los rostros más conocidos del exilio histórico cubano, afirmó a Univision que conoció a Valdés Pérez y que durante años sospechó que estaba relacionado con el Estado cubano.

Álvarez relató que Valdés Pérez intentó acercarse a su círculo y que también tuvo contacto con Posada Carriles. Según el testimonio recogido por el medio, otros integrantes de su entorno también le habían advertido sobre una posible relación del hombre con las autoridades de Cuba.